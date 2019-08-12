На каких дорогах разрешили ездить под 130 км/час

Как уточняют в госкомпании "Автодор", речь идет об обходе Вышнего Волочка на трассе М-11 "Москва - Санкт-Петербург (с 258 по 334 км) и на участке дороги М-4 "Дон" (с 517-го по 544-й км) в Воронежской области. Как рассказали "Российской газете" в госкомпании, на строящейся платной магистрали до Санкт-Петербурга и в дальнейшем планируется развивать скоростные участки. Качество дорожного полотна позволит это сделать.

Автомобилистам стоит обратить внимание, что на остальных введенных в эксплуатацию участках М-11 (км 15 - км 149, км 208 - км 258, км 334 - км 543) в Московской, Тверской и Новгородской областях установлено скоростное ограничение в 110 км/час.

На трассе М-4 "Дон" в Подмосковье (участок с 21-го по 93-й км) также можно двигаться со скоростью 110 км/час. Однако автомобилистам, которые в период отпусков массово едут по "Дону" на отдых в Краснодарский край и Крым, следует обратить внимание на многочисленные временные ограничения скорости в связи с ремонтными работами. Так, на эстакаде на участке с 22 по 24 км стоит ограничение до 70 км/час; на участке 50 - 52 км (при влажном покрытии проезжей части) также до 70 км/час; на участке м 42 - 43 км (реконструкция путепровода) и 48 - 50 км (строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги) - разрешенная скорость до 50 и 60 км/час соответственно.

Стоит также обратить внимание на то, что некоторые участки М-4 относятся к дорога IБ категории, означающей, что разрешенная на них скорость - 90 км/ч. Это касается участков с 120 по 170 км, с 193 по 211 км, с 287 по 296 км, с 544 по 633 км. Они проходят по территориям Тульской, Липецкой, Воронежской и Ростовской областей. В "Автодоре" просят автомобилистов соблюдать скоростной режим, чтобы не вернуться с отдыха с солидным багажом штрафов.