Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Автомобили Toyota спасут жизни тем, кто путает педали 18:00
Daimler могут оштрафовать на миллиард евро 17:01
Новый Rezvani Tank оказался дороже Rolls-Royce Cullinan 16:02
Geely Atlas получил систему "Яндекс.Авто" с круговым обзором 15:03
12.08.2019 17:36
Рубрика: Дороги

На каких дорогах разрешили ездить под 130 км/час

Текст: Ольга Игнатова
Пока в России только на двух платных участках скоростных автомагистралей действует предельный скоростной режим до 130 км/час. При этом нештрафуемое превышение скорости - 20 км/ч. Соответственно, можно разгоняться не более, чем до 150 км/час.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как уточняют в госкомпании "Автодор", речь идет об обходе Вышнего Волочка на трассе М-11 "Москва - Санкт-Петербург (с 258 по 334 км) и на участке дороги М-4 "Дон" (с 517-го по 544-й км) в Воронежской области. Как рассказали "Российской газете" в госкомпании, на строящейся платной магистрали до Санкт-Петербурга и в дальнейшем планируется развивать скоростные участки. Качество дорожного полотна позволит это сделать.

Фото: Пресс-служба DS.
Названы самые незащищенные от угона автомобили

Автомобилистам стоит обратить внимание, что на остальных введенных в эксплуатацию участках М-11 (км 15 - км 149, км 208 - км 258, км 334 - км 543) в Московской, Тверской и Новгородской областях установлено скоростное ограничение в 110 км/час.

На трассе М-4 "Дон" в Подмосковье (участок с 21-го по 93-й км) также можно двигаться со скоростью 110 км/час. Однако автомобилистам, которые в период отпусков массово едут по "Дону" на отдых в Краснодарский край и Крым, следует обратить внимание на многочисленные временные ограничения скорости в связи с ремонтными работами. Так, на эстакаде на участке с 22 по 24 км стоит ограничение до 70 км/час; на участке 50 - 52 км (при влажном покрытии проезжей части) также до 70 км/час; на участке м 42 - 43 км (реконструкция путепровода) и 48 - 50 км (строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги) - разрешенная скорость до 50 и 60 км/час соответственно.

Стоит также обратить внимание на то, что некоторые участки М-4 относятся к дорога IБ категории, означающей, что разрешенная на них скорость - 90 км/ч. Это касается участков с 120 по 170 км, с 193 по 211 км, с 287 по 296 км, с 544 по 633 км. Они проходят по территориям Тульской, Липецкой, Воронежской и Ростовской областей. В "Автодоре" просят автомобилистов соблюдать скоростной режим, чтобы не вернуться с отдыха с солидным багажом штрафов.