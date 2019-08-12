Названы самые популярные китайские автомобили в России

Самым популярным китайским автомобилем в России является кроссовер Geely Atlas. Об этом говорят данные агентства "Автостат" о продажах новых машин в первой половине 2019 года.

Выпускаемый в Беларуси Atlas разошелся за 6 месяцев тиражом в 3 279 экземпляров - это в 5,3 раза больше, чем годом ранее. В компании утверждают, что катализатором продаж стало появление в линейке турбированной версии с двигателем 1,8. Кстати, скоро ассортимент вновь расширится - теперь за счет комплектаций с мультимедийным комплексом "Яндекс.Авто".

На втором месте с солидным отставанием оказался самый популярный китайский кроссовер в мире - Haval H6. У него 2 536 продаж - в 3,2 раза больше, чем в 2018-м.

Третьим идет давний бестселлер бренда Chery - кроссовер Tiggo 3. Этот автомобиль за полгода купили 1 547 раз, что на 9% меньше, чем за тот же период 2018-го.

Прежний лидер этой гонки - Lifan X60 - откатился на четвертую позицию с показателем 873 единицы. Падение в 51% вызвано прекращением локальной сборки автомобиля и отсутствием импорта модели. Впрочем, не исключено, что после перезагрузки марки X60 в линейке уже не будет. Ранее в компании обещали сделать ставку на более современный X70.

У DFM AX7, напротив, произошел рост продаж - на 43%. Это позволило кроссоверу ворваться в пятерку. В топ-10 также вошли единственный седан Lifan Solano (776), кроссоверы Haval H2 (532), Lifan X50 (512) и две модели Zotye - Coupa (508) и T600 (496).

Кстати, в споре китайских брендов за полгода ситуация следующая. Лидируют Geely и Haval с результатами 4 032 и 3 492 продажи соответственно. Далее идут Chery и Lifan - 2 767 и 2 654 единицы. Замыкает пятерку Zotye - 1 004 проданных машины.