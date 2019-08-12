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12.08.2019 15:35
Рубрика: Общество

В Антарктиде выпал "инопланетный" радиоактивный снег

Текст: Денис Передельский
Фото: NASA/Michael Studinger Фото: NASA/Michael Studinger
Фото: NASA/Michael Studinger

Международная команда ученых при изучении свежевыпавшего снега в Антарктиде обнаружила редкий изотоп железа, недавно попавший на нашу планету вместе с межзвездной пылью.

Исследование опубликовано в журнале Physical Review Letters, а коротко о нем рассказывает Science Alert. Анализ показал, что космическая пыль попала на нашу планету совсем недавно.

Фото: REUTERS / Stringer
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Она относится к очень редкому типу, поэтому открытие может дать важные сведения о звездных взрывах в соседних галактиках. Космическая пыль постоянно опускается на поверхность Земли. Она представляет собой крошечные осколки звезд и планет, причем их возраст иногда составляет миллиарды лет.

Антарктида - лучшее место для поиска такой пыли. Это один из самых нетронутых регионов на Земле, облегчающий поиск изотопов, которые возникли не на нашей планете.

В данном случае ученые обнаружили в антарктическом снегу редкий изотоп железо-60. Это один из многих радиоактивных вариантов железа. Ранее присутствие этого вида железа фиксировали только в глубоководных отложениях и окаменелых остатках бактерий.

Ученые предполагали, что изотопы попали на Землю в результате взрывов одной или сверхновых от 3,2 до 1,7 миллиона лет назад. Новое исследование зарегистрировало первый в истории случай, когда инопланетное железо-60 было обнаружено в свежевыпавшем антарктическом снегу. Впрочем, ученые считают, что пыль могла накапливаться в нем последние 20 лет.

"Лично я был очень удивлен открытию, потому что до сих пор это была только гипотеза, - рассказал физик-ядерщик Доминик Колл из Австралийского национального университета. - Мы лишь предполагали, что это может быть железо-60. Но сигналы этих изотопов оказались достаточно мощны, чтобы мы сумели их обнаружить".

К слову, открытие подтверждает теорию о том, что наша галактика и ее особая межзвездная структура могли быть сформированы взрывающимися звездами.

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