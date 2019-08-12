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12.08.2019 14:42
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ученые выяснят, как в море приняли пленников "китовой тюрьмы"

Текст: Денис Передельский
Группа ученых Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) приступила к визуальному наблюдению за косатками и белухами, которые были выпущены из "китовой тюрьмы" в естественную среду обитания.

Как уже рассказывала "РГ", ученые намерены детально изучить места нахождения косаток и белух, выпущенных из бухты Средняя в Охотское море. Специалистов интересует, сумели ли эти животные адаптироваться и как приняли их другие морские обитатели.

Фото: iStock
Ученые проследят за косаткой Александрой из "китовой тюрьмы"

"Работы по визуальному наблюдению за животными в естественных условиях обитания начались 8 августа - после завершения третьего этапа выпуска морских млекопитающих", - сообщает пресс-служба ВНИРО.

За четыре дня ученые исследовали бухты в районе Шантарских островов. Именно там в последнее время находились косатки. Это удалось определить по сигналам спутниковых меток, установленных перед выпуском на бывших пленников "китовой тюрьмы".

Сообщается, что за дни наблюдений было обнаружено пять семей диких косаток, их общая численность превышает 30 особей.

"10 августа в бухте Константина, где, судя по данным спутника, находилась самка косатки из первой партии, мы обнаружили двух животных, но при нашем приближении они ушли под воду и мы, к сожалению, не смогли визуально увидеть - наши это косатки или их дикие сородичи", - говорит замдиректора по научной работе ВНИРО Вячеслав Бизиков.

Кроме того, 11 августа в бухте неподалеку от мыса Врангеля ученые обнаружили трех гренландских китов, которые передвигались в сопровождении группы косаток.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Для выпуска косаток из "китовой тюрьмы" понадобились три тонны льда

Исследователям удалось приблизиться к этим гигантам на расстояние 60 метров. Они взяли биопсию у крупного самца косатки. Далее будет проведен анализ ДНК. Он и позволит определить, дикие это косатки или "пленники", содержавшиеся в бухте Средней.

"Если да, то шансы на их объединение очень высокие", - отметил Вячеслав Бизиков.

По его словам, работы по мониторингу будут возобновлены в двадцатых числах августа. Их приостановили из-за надвигающегося шторма.

Общество Наука Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье
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