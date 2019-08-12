Семьи погибших сотрудников ядерного центра в Сарове получат матпомощь

Правительство Нижегородской области выплатит материальную помощь семьям погибших при взрыве на военном полигоне под Северодвинском. Как сообщает пресс-служба региональных властей, им выделят из резервного фонда по 200 тысяч рублей.

Пострадавшие получат по 100 тысяч рублей. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, на испытаниях в Архангельской области погибли сотрудники Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ). Вот их имена: Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин и Владислав Яновский. Инцидент произошел на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области 8 августа во время испытания ракеты на морской платформе.

Как сообщил, директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков, погибших сотрудников представят к государственным наградам.

Тем временем



Три сотрудника РФЯЦ-ВНИИЭФ, пострадавшие во время ЧП на военном полигоне в Архангельской области, находятся на лечении в одной из московских клиник. Как сообщил ТАСС глава администрации Сарова Алексей Голубев, им сделаны операции, их состояние на контроле у специалистов. Ранее сообщалось, что жизни пострадавших ничто не угрожает: у них диагностированы травмы средней тяжести, в основном переломы.