Набравшая 400 баллов на ЕГЭ выпускница поступила в петербургский вуз

Выпускница екатеринбургской гимназии №9 Анастасия Пределина, набравшая на ЕГЭ 400 баллов, поступила в Санкт-Петербургский госуниверситет.

Девушку зачислили без вступительных испытаний, она будет учиться по направлению "Математика и копьютерные науки" по программе "Математика, алгоритмы и анализ данных".

- С поступлением все отлично. Куда хотела, туда и поступила. БВИ (без вступительных испытаний - прим. ред.) тяжело зарабатывается, но дает большие дивиденды, - рассказала "РГ" мама отличницы Юлия Пределина.

Анастасия действительно хотела учиться в петербургском вузе.

- В Питере есть новое направление "Анализ данных", очень интересное и востребованное. В фундаментальной математике я могу работать над какой-то задачей всю жизнь и ничего не достичь, а я хочу видеть результат прямо сейчас - решать проблемы людей и дарить им радость. Возможно, это наивно, но я мечтаю, чтобы работа приносила удовольствие, - поделилась она с "РГ".

Анастасия Пределина стала одной из двух выпускников страны, кто смог получить на итоговых экзаменах высшие баллы сразу по четырем предметам. Ася сдавала математику, физику, информатику и русский язык. После экзаменов "РГ" подробно расспросило ее маму о том, как вырастить из ребенка математического гения и узнала, в чем секрет успеха.