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Рубрика: Культура

На острове Тинос найдены шедевры древних греков

Текст: Денис Передельский
Фото: Greece Ministry of Culture and Sports Фото: Greece Ministry of Culture and Sports
Фото: Greece Ministry of Culture and Sports

В Греции при раскопках на острове Тинос археологи обнаружили большое количество скульптур и надгробий, относящихся к классической эпохе и украшенных сложными рельефными узорами.

Как сообщает Greek Reporter, изумительные творения искусства были обнаружены во время раскопок, проведенных сотрудниками Афинского университета на кладбище классической эпохи в местечке Ксобурго на острове Тинос.

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В Министерстве культуры Греции уже заявили, что ценность этих скульптур огромна. Они дают важную информацию для понимания развития высококачественной классической скульптуры на этом острове.

Самые древние изваяния датируются приблизительно V веком до н.э. Они были обнаружены на юго-восточном склоне холма Ксобурго. Это было главное кладбище классической эпохи для древнего населения острова.

Поселение здесь было основано незадолго до 1000 года до н.э. Оно было окружено так называемой циклопической стеной. Постепенно оно расширялось и превратилось в крупный экономический и политический центр острова. Однако в конце IV века до нашей эры жители оставили его.

На кладбище были найдены каменные шкатулки и два саркофага - один глиняный и один каменный, а также несколько горшков, которые использовались для погребения младенцев.

Археологи обнаружили, что между могилами пылали погребальные костры. "Простые " могилы были отмечены природными необработанными камнями, а захоронения элиты украшали изысканные скульптуры - настоящие произведения искусства.

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