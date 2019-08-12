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12.08.2019 14:50
Рубрика: Власть

В Совфеде обсудят применение статьи УК о подстрекательстве на митингах

Текст: Галина Мисливская
Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета проанализирует правоприменение ст. 33 УК РФ, содержащей понятие "подстрекатель". Поводом послужили протестные акции в Москве, в том числе - субботний митинг на проспекте Академика Сахарова.

По мнению члена комиссии Олега Морозова, в протестах участвуют не только те, кто хочет "высказать свою точку зрения по зову сердца и души", но и те, кто "прекрасно понимает, что его призывы могут быть адресованы несовершеннолетним, что выход на несанкционированные акции - это подстрекательство к незаконным действиям".

Поэтому "нужно еще поработать с правоохранителями, чтобы понять: это проблема только правоприменительная или проблема, которая требует еще дополнительных вкраплений в наше законодательство, чтобы правоприменитель более четко пользовался этой статьей", считает сенатор.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Признаки подстрекательства комиссия усматривает в действиях посольства США, которое опубликовало на своем сайте в преддверии согласованного митинга на проспекте Академика Сахарова предостережение для своих граждан, чтобы те не принимали участия в протестных действиях. "В то же время оно излагает маршрут этих акций, говорит о том, что эти акции потом могут перерасти в незаконные действия, незаконные шествия, и это может быть опасно для американских граждан", - отметил Морозов.

По его мнению, подстрекатели могут использовать в своих целях медийных персон "для привлечения большего числа людей, молодежи главным образом". "Это тоже важный элемент - подстрекательство не только людей с уже сформировавшимся мнением, отношением, но и людей молодых, для которых появление такого медийного персонажа может быть знаковым, усиливающим привлекательность данных протестных акций", - отметил сенатор, имея в виду участие в субботней акции рэпера Оксимирона, который преимущественно проживает за рубежом.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Совет Федерации Митинги и шествия
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