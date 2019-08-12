По мнению члена комиссии Олега Морозова, в протестах участвуют не только те, кто хочет "высказать свою точку зрения по зову сердца и души", но и те, кто "прекрасно понимает, что его призывы могут быть адресованы несовершеннолетним, что выход на несанкционированные акции - это подстрекательство к незаконным действиям".

Поэтому "нужно еще поработать с правоохранителями, чтобы понять: это проблема только правоприменительная или проблема, которая требует еще дополнительных вкраплений в наше законодательство, чтобы правоприменитель более четко пользовался этой статьей", считает сенатор.

Признаки подстрекательства комиссия усматривает в действиях посольства США, которое опубликовало на своем сайте в преддверии согласованного митинга на проспекте Академика Сахарова предостережение для своих граждан, чтобы те не принимали участия в протестных действиях. "В то же время оно излагает маршрут этих акций, говорит о том, что эти акции потом могут перерасти в незаконные действия, незаконные шествия, и это может быть опасно для американских граждан", - отметил Морозов.

По его мнению, подстрекатели могут использовать в своих целях медийных персон "для привлечения большего числа людей, молодежи главным образом". "Это тоже важный элемент - подстрекательство не только людей с уже сформировавшимся мнением, отношением, но и людей молодых, для которых появление такого медийного персонажа может быть знаковым, усиливающим привлекательность данных протестных акций", - отметил сенатор, имея в виду участие в субботней акции рэпера Оксимирона, который преимущественно проживает за рубежом.