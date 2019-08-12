Volkswagen Polo Football Edition прикинулся новинкой

Volkswagen подготовил для российского Polo особую спецверсию Football Edition, которую отличают от обычного седана декор и расширенный список базового оснащения.

Polo Football Edition получил комплект чёрных 16-дюймовых колёсных дисков Portago, задний спойлер и корпуса зеркал заднего вида, также окрашенные в чёрный. Насадка на выхлопной трубе хромированная, а фары головного света имеют двойные рассеиватели и оснащены лампами H7.

В базовой комплектации седан оснащён многофункциональным рулевым колесом, рукоятками стояночного тормоза и рычага коробки передач, отделанными кожей, электростеклоподъёмниками всех дверей с функцией защиты от защемления, зеркалами заднего вида с электропривродом и обогревом, системой Volkswagen Connect.

VW Polo Football Edition предложен с двигателями мощностью 90 и 110 л.с. Для первого доступна 5-ступенчатая МКП, для более мощного варианта также предложен "автомат". Седан со 125-сильным мотором укомплектован 7-скоростной DSG.

Стоит отметить, что для Polo с роботизированной трансмиссией в комплектацию также включены автоматический климат-контроль Climatronic и система стабилизации ESP.

В пресс-службе компании сообщили, что при покупке VW Polo Football Edition клиент получает дополнительные футбольные аксессуары: футбольный мяч, комбинированные салонные коврики и поддон в багажник.

Цена на новинку стартует с отметки 849 900 рублей. Самый доступный вариант Polo можно купить от 679 900 рублей. Напомним, в феврале Volkswagen привёз в Россию Polo в спецверсии Connect, который от сегодняшней новинки отличают диски другого дизайна и отсутствие бонуса в виде мяча.