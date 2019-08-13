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13.08.2019 12:30
Рубрика: Культура

Обнаружены полные артефактов гробницы микенской цивилизации

Текст: Денис Передельский
Фото: Ephorate of Antiquities of Corinth Фото: Ephorate of Antiquities of Corinth
Фото: Ephorate of Antiquities of Corinth

Археологическая миссия Министерства культуры Греции при проведении раскопок на полуострове Пелопоннес обнаружила две древние каменные гробницы, относящиеся к позднему периоду микенской культуры (1400-1200 гг. до н.э.)

Как сообщает Greek Reporter, нетронутые грабителями гробницы были обнаружены в некрополе Аидонии, который был открыт еще в 1970-е годы. Находка оказалась уникальной. Дело в том, что почти все найденные ранее гробницы, а их было около 20-ти, посетили мародеры.

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Вновь найденные захоронения оказались нетронутыми, что археологи сочли большой удачей. В двух каменных гробницах были обнаружены пять самостоятельных полных захоронений, а также останки 14 человек, вероятно, перенесенные туда из других гробниц.

Оба захоронения относятся к развитой микенской цивилизации. Они расположены недалеко от города Немеи. В захоронениях находилось большое количество хорошо сохранившихся артефактов, в том числе керамические изделия и статуэтки, а также различные мелкие предметы быта.

Археологи отмечают, что эти находки довольно резко контрастируют с местами захоронений раннего микенского периода (1600-1400 гг. до н.э.), которые были раскопаны в Аидонии в предыдущие годы. В этих погребальных камерах находились столы, оружие и другие предметы, которые принадлежали людям с высоким социальным статусом.

Аидония, расположенная рядом с виноградниками Немеи, была важным поселением микенской цивилизации. Период ее расцвета пришелся на XVII-XII века до нашей эры.

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