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13.08.2019 12:09
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ рассказал, когда ждать Lada Vesta с вариатором

Текст: Андрей Полухин
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Lada Vesta с вариатором появится в линейке АвтоВАЗа в ближайшие год или два. Такой срок обозначил руководитель пресс-службы российского автогиганта Сергей Ильинский.

- Подтверждаем, что ведем работу над этим автомобилем, но пока очень рано говорить о каких-то планах по его выпуску и датах, - заявил Ильинский в эфире радио "Говорит Москва".

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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Когда ведущий программы "Моторы" попросил собеседника уточнить сроки выхода автомобиля, тот ответил: "Скажу аккуратно: в ближайшие год-два".

Идет ли речь только о седане или вариатор появится и на универсалах Vesta, Ильинский не сказал, попросив подождать появления подробностей. При этом он подчеркнул, что АвтоВАЗ принципиально называет такую трансмиссию - вариатор Jatco - бесступенчатой автоматической трансмиссией.

- Это автоматическая трансмиссия, двухпедальная, - сказал Сергей Ильинский в радиоэфире, комментируя появление на рынке Lada Xray Cross с вариатором.

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Ранее волжский автогигант выпустил подробное видео под названием "Автоматическая трансмиссия Lada Xray Cross".

Отличительной особенностью агрегата были названы ее конструкция - помимо клиноременной передачи, работает редуктор с шестернями и гидротрансформатор. По сути, это "смесь" классических "механики" и "автомата". При этом вариатор обеспечивает более плавный и динамичный разгон, он значительно экономичнее и тише.

Отмечается, что ресурс Jatco JF015E составляет минимум 250 тысяч километров, а до первого ремонта он спокойно работает 100-150 тысяч километров.

В настоящее время Lada Vesta оснащается 5-ступенчатой механической коробкой передач и роботизированной коробкой 5АМТ. Седаны стоят от 606 900 до 881 400 рублей.

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#Lada