Disney снимет гиперреалистичный ремейк "Бэмби"

Disney сделает игровой ремейк "Бэмби" - появилась новость, презентуемая как слух. Хотя не очень понятно, кто вообще хоть на секунду в последнее время мог усомниться, что судьба технологически обновленной "перепевки" настигнет и этого бедного сироту.

Согласно публикации ресурса We Got This Covered, сославшегося на инсайдера, хорошо знакомого с ситуацией на студии, речь идет о ремейке классического мультфильма с применением той же технологии, что мы наблюдали в "Короле Льве" Фавро - гиперреалистичности в изображении животных.

Никаких официальных сведений по теме нет. Но с учетом, насколько Disney доволен результатами "Льва" и "Аладдина", тут и нарисованному ёжику понятно: ремейки всех остальных полнометражек студии - лишь вопрос времени.

"Бэмби", мультфильм душераздирающий и для детей определенно тяжеловатый (имеет смысл ждать смягчения, видимо), был снят по книге австрийского писателя Феликса Зальтена в 1942 году. В центре истории - титульный оленёнок, маму которого убивает злой охотник. В результате малыш остается сиротой и трогательно учится жить самостоятельно.