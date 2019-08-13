ГАЗ начал отгрузку преемника "Садко"

В июле Горьковский автогигант сертифицировал долгожданную модель - полноприводный среднетоннажный грузовик "Садко Next".

По нашим данным, первые партии "Садко Next" уже собраны на заводе и отправлены в дилерскую сеть. Это подтверждает публикация в Сети. Одному из официальных дилеров марки ГАЗ отгрузили товарные экземпляры. Машины имеются в наличии, их можно свободно приобрести. Начальная стоимость "Садко Next" в бортовой версии - 2 195 000 рублей. Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) дает право реализовывать автомобиль не только в РФ, но и в других странах ЕАЭС.

Отметим, что о как таковом официальном старте продаж новой модели ГАЗ не объявлял. На нижегородском автозаводе, в период корпоративного отпуска (с 29 июля по 11 августа), проводились работы по модернизации производства для подготовки к серийному выпуску внедорожного грузового автомобиля "Садко Next".

Капотный грузовик "Садко Next" является новым поколением культового ГАЗ-3308 "Садко". Кабину для преемника позаимствовали от среднетоннажного грузовика "ГАЗон Next", но вместо "некстовской" передней оптики здесь применены утилитарные "кругляши" с классическими "советскими" подфарниками (не боятся попадания воды). В стандартном исполнении кабина вмещает трех пассажиров, в двухрядном - до семи.

Внедорожный грузовик оснащается российским турбодизелем ЯМЗ-534 объёмом 4,4 литра, мощностью 149 л.с. Мотор агрегатируется с 5-ступенчатой "механикой" (управляется джойстиком). При этом объем стандартного топливного бака составляет всего 95 литров, но за доплату доступен второй бак такого же объема.

"Садко Next" отличается хорошей геометрической проходимостью, внушительным клиренсом в 315 мм, понижающей передачей, блокировками обоих межколёсных дифференциалов и системой подкачки шин. Управление раздаточной коробкой (включение переднего моста или понижающей передачи) здесь осуществляется при помощи кнопок на панели приборов.

Среднетоннажник "ГАЗон Next" помимо кабинного модуля NEXT, двигателя и коробки поделился рулевым механизмом и подвеской. От классического ГАЗ-3308 "Садко" (выпускается с 1999 года) после доработки взяли раму, мосты и колеса.

В автомобиле применено новое рулевое управление интегрального типа. В сочетании с модернизированной передней подвеской оно обеспечивает высокую информативность, хорошую управляемость, плавность хода и устойчивость на дороге.

Машина оснащена полностью пневматической тормозной системой. Благодаря возможности подкачки воздуха от компрессора система сохраняет работоспособность даже при небольшой разгерметизации. Предусмотрен вариант применения коробки отбора мощности - как на коробке передач, так и на раздаточной. Это дает возможность одновременно устанавливать лебедку и большое количество специальных надстроек.