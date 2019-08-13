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13.08.2019 15:40
Рубрика: Коммерческий транспорт

ГАЗ начал отгрузку преемника "Садко"

Текст: Валерий Карташов

В июле Горьковский автогигант сертифицировал долгожданную модель - полноприводный среднетоннажный грузовик "Садко Next".

По нашим данным, первые партии "Садко Next" уже собраны на заводе и отправлены в дилерскую сеть. Это подтверждает публикация в Сети. Одному из официальных дилеров марки ГАЗ отгрузили товарные экземпляры. Машины имеются в наличии, их можно свободно приобрести. Начальная стоимость "Садко Next" в бортовой версии - 2 195 000 рублей. Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) дает право реализовывать автомобиль не только в РФ, но и в других странах ЕАЭС.

Фото: скриншот с www.twitter.com
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Отметим, что о как таковом официальном старте продаж новой модели ГАЗ не объявлял. На нижегородском автозаводе, в период корпоративного отпуска (с 29 июля по 11 августа), проводились работы по модернизации производства для подготовки к серийному выпуску внедорожного грузового автомобиля "Садко Next".

Капотный грузовик "Садко Next" является новым поколением культового ГАЗ-3308 "Садко". Кабину для преемника позаимствовали от среднетоннажного грузовика "ГАЗон Next", но вместо "некстовской" передней оптики здесь применены утилитарные "кругляши" с классическими "советскими" подфарниками (не боятся попадания воды). В стандартном исполнении кабина вмещает трех пассажиров, в двухрядном - до семи.

Внедорожный грузовик оснащается российским турбодизелем ЯМЗ-534 объёмом 4,4 литра, мощностью 149 л.с. Мотор агрегатируется с 5-ступенчатой "механикой" (управляется джойстиком). При этом объем стандартного топливного бака составляет всего 95 литров, но за доплату доступен второй бак такого же объема.

Фото: Пресс-служба "Группы ГАЗ".
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"Садко Next" отличается хорошей геометрической проходимостью, внушительным клиренсом в 315 мм, понижающей передачей, блокировками обоих межколёсных дифференциалов и системой подкачки шин. Управление раздаточной коробкой (включение переднего моста или понижающей передачи) здесь осуществляется при помощи кнопок на панели приборов.

Среднетоннажник "ГАЗон Next" помимо кабинного модуля NEXT, двигателя и коробки поделился рулевым механизмом и подвеской. От классического ГАЗ-3308 "Садко" (выпускается с 1999 года) после доработки взяли раму, мосты и колеса.

В автомобиле применено новое рулевое управление интегрального типа. В сочетании с модернизированной передней подвеской оно обеспечивает высокую информативность, хорошую управляемость, плавность хода и устойчивость на дороге.

Машина оснащена полностью пневматической тормозной системой. Благодаря возможности подкачки воздуха от компрессора система сохраняет работоспособность даже при небольшой разгерметизации. Предусмотрен вариант применения коробки отбора мощности - как на коробке передач, так и на раздаточной. Это дает возможность одновременно устанавливать лебедку и большое количество специальных надстроек.

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