На недавно прошедшем в обеих российских столицах фестивале авторских ужастиков "Дикие ночи" экзотики хватало: гости смотра увидели, например, чешский боди-хоррор , первый тунисский опыт в жанре , причудливую аргентинскую мистику . А Бразилия была представлена сразу двумя картинами: сатирическим "Клубом каннибалов" и нестандартными "Голосами с того света", которые выходят в условно широкий российский прокат 15 августа.

Фильм Деннисона Рамалью - зрелище, безусловно, прелюбопытное, имеющее в арсенале такие мощные (особенно для российского зрителя) козыри, как аутентичный сеттинг и остроумная сюжетная завязка. Последняя и вовсе могла бы сделать "Голоса" одним из ярчайших открытий лета, однако сворачивающий в сторону банального развития сценарий и множество на первый взгляд мелких, но существенных шероховатостей не позволяют назвать его просмотр чем-то большим, нежели в меру оригинальный способ досуга.

Работник морга Стенио, которого играет похожий одновременно на молодого Антонио Бандераса и Кристофера Эбботта (и, соответственно, чуть-чуть - на Кита Харингтона) Даниэль де Оливейра, обладает специфическим и крайне уместным для его профессии даром: он может разговаривать с мертвыми. Визуально этот процесс реализован довольно своеобразно: трупы, нескончаемым потоком - речь идет о районе повышенной криминализованности - поступающие в его учреждение, "оживают" при помощи дешевенькой графики и вещают пропущенными через грубый фильтр голосами. Сделано это, очевидно, для большего эффекта, но скорее не нагоняет жути, а придает нелепости.

От знакомого жмура Стенио узнает о том, что рогат, в чем, проведя небольшое любительское расследование, вскоре убеждается наверняка. Воспользовавшись информацией, полученной от другого покойника, тесно связанного с одной из бандитских группировок, он при помощи обмана натравливает головорезов на любовника своей супруги. Великолепный план, надежный, как швейцарские часы, срабатывает. Правда, с перебором. И в результате герой оказывается преследуемым мстительным призраком своей убиенной супруги.

С этого момента сверхспособность Стенио, главная изюминка "Голосов с того света", проявляться почти совсем перестает и начинается довольно шаблонный и несколько тягомотный мистический хоррор о возмездии. Собственно, зачем мертвецы изливают бедолаге, которому и так несладко в жизни приходится, свои отходящие в мир иной души, так и остается до конца загадкой. Вместо того чтобы попытаться найти ответ на этот вопрос, как-то развить недурную, интересную идею, Деннисон Рамалью бросается вприпрыжку по граблям самых вздорных клише мистических хорроров. И скачет по ним усердно, ни в какую сторону конкретно не продвигаясь, до самой развязки.

Из-за этого сходит на нет и все приятное впечатление от экзотического колоритного антуража. Бразильская потусторонщина оперирует ровно теми же приемами, что и типичная американская и какая угодно другая: хрустит суставами, прыгает из темных углов, насылает жуткие галлюцинации. Разве только реакция персонажей на козни призрака выглядит зачастую максимально неадекватно - то ли в силу особенностей менталитета, то ли просто все дело в авторских причудах. Скажем, когда ребенок на день рождения в присутствии многочисленных друзей-соседей получает в подарок якобы от папы окровавленный человеческий позвоночник, очевидцы принимают это за чересчур экстравагантную выходку. На службе завал, супруга погибла - понятно, стресс, с кем не бывает. Чувство юмора отказало, видать. Это ж надо, позвоночник пацану подарил!

Впрочем, подобные странности - а их здесь экскаваторный ковш с горкой - фильму даже на руку играют, обращая серьезный фильм ужасов ненароком в черную комедию с прибабахом. В таком разрезе даже те нелепо артикулирующие трупы уже по-иному смотрятся - как элемент абсурда. И если этому абсурду отдаться, удовольствие вполне можно получить. Но тут снова мешает упрямое следование проклятым шаблонам, согласно которым мистику зачем-то обязательно необходимо загонять в рациональные рамки. Упрямое - и одновременно выборочное. Мужик с трупами разговаривает? Ну, разговаривает и разговаривает. Мужика преследует его мертвая жена? А вот тут нужно как следует разобраться и заведомо необъяснимое объяснить. Такой он весь противоречивый, этот бразильский хоррор.

3