Кроссовер за миллион: определены самые продаваемые модели в России

Согласно данным агентства "Автостат", первое место в списке самых продаваемых SUV со средней ценой от 1 до 1.2 миллиона рублей занимает Hyundai Creta. По итогам 7 месяцев в России было продано 40 039 экземпляров корейского кроссовера. Этот результат на 4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Средневзешанная цена Creta - 1.17 миллиона рублей.

На втором месте расположился Renault Duster, но в отличии от Creta "француз" растерял позиции: объём продаж снизился на 12% - до 21 403 экземпляров модели.

Также спрос упал и на бронзового призёра: кроссовер Renault Kaptur с января по июль разошёлся тиражом на 11% меньшим, чем за этот же период в 2018-ом - было продано 15 609 автомобилей. Цена на эти SUV составляет 997 000 рублей и 1.14 миллиона рублей соответственно.

На четвёртом месте расположился УАЗ "Патриот" со средней ценой в 1 миллион рублей: 7 143 проданных машины в январе-июле (-5%).

Пятое место забрал Nissan Terrano, который в среднем стоит порядка 1.2 миллиона рублей: 6 923 машины - минус 16% по сравнению с отчётным периодом в прошлом году.

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