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Рубрика: Спорт

Месси попросил Неймара не переходить в "Реал"

Текст: Максим Домчев
Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko
Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko

Капитан "Барселоны" Лионель Месси позвонил своему другу Неймару и попросил его не переходить в мадридский "Реал".

После появления сообщений в СМИ о том, что бразильский нападающий "ПСЖ" Неймар может в скором времени стать новичком "Реала", капитан "Барселоны" Лионель Месси предпринял попытку отговорить игрока от перехода в стан непримиримого соперника.

Фото: Eddie Keogh/ Reuters
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По данным издания Marca, аргентинец позвонил своему другу Неймару и в ходе телефонного разговора призвал его отказаться от перехода в "Реал".

Пока нет определенности с тем, где же Неймар продолжит карьеру. "Барселона" сохраняет надежду договориться с парижанами, которые стремятся продать бразильца. Боссы "ПСЖ" не горят желанием отпускать игрока именно в "Барселону", предпочитая этому другие варианты.

Неймар перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" в 2017 году за 222 миллиона евро. В сезоне-2018/19 бразилец забил 23 гола и сделал 13 результативных передач в 28 матчах за парижан.

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