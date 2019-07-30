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30.07.2019 07:20
Рубрика: Спорт

Полиция сняла с Неймара обвинения в изнасиловании

Текст: Максим Домчев

Бразильская полиция по итогам проведенного расследования сняла обвинения в изнасиловании против нападающего сборной страны и "ПСЖ" Неймара.

Полиция Сан-Паулу завершила расследование по заявлению женщины в отношении футболиста и не нашла в предоставленных материалах ничего, что позволило бы заподозрить Неймара в совершенном в мае этого года преступлении, сообщает ТАСС.

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Напомним, что в конце мая в полицию одного из городов штата Сан-Паулу поступило заявление от модели Нажилы Триндади, которая заявила, что Неймар после знакомства в Instagram пригласил ее в Париж, где 15 мая изнасиловал девушку. Она вернулась на родину, но сразу не обратилась в полицию.

Однако потом информация стала достоянием прессы, и Неймар опубликовал видеообращение, в котором не только отрицал факт изнасилования, но и рассказал, что сам стал жертвой мошенников, вымогавших у него деньги. Девушка также утверждала, что в момент совершения преступления футболист находился под воздействием наркотических препаратов. Но Неймар отрицал и это, а потом выложил в Сеть всю переписку с девушкой, которая сама забросала его пикантными фотографиями.

После появления информации в СМИ полиция открыла дело, но проведенная проверка нашла огромное количество расхождений в показаниях девушки и никаких доказательств преступления со стороны футболиста.

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