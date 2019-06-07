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07.06.2019 06:26
Рубрика: Спорт

Ролик о встрече Неймара с "жертвой изнасилования" появился в Сети

Текст: Максим Макарычев

В Сети появился минутный ролик о встрече Неймара с бразильской моделью в парижском отеле. Его, предположительно, сняла скрытой камерой сама модель, которая утверждает, что футболист изнасиловал ее.

Тем временем в четверг звезда бразильского футбола прибыл в полицейский участок в бразильском Рио-де-Жанейро для дачи показаний по делу об изнасиловании в парижском отеле 15 мая, в котором его обвинила 26-летняя бразильская модель Наджила Триндаде Мендес де Соуза.

Фото: AP Photo/Silvia Izquierdo
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Он приехал в полицейский участок Рио в инвалидной коляске, недавно получив травму лодыжки. Его окружение едва сумело провести Неймара сквозь толпу поклонников и зрителей, прежде чем он без посторонней помощи вошел в участок. Футболист, чье полное имя Неймар да Силва Сантос Младший, усиленно отрицает все обвинения модели, дав понять, что отношения между ними произошли "при обоюдном согласии".

Тем временем выяснилась любопытная деталь. За день до встречи в Париже, 14 мая, де Соузе был выписан штраф на сумму, эквивалентную 6355 долларам США, за то, что она долгое время не платила за аренду в квартире, которую снимает. Согласно бразильскому новостному веб-сайту GP1, штраф был наложен из-за неоплаченной арендной платы за три месяца и судебных издержек истца. Де Соуза также получила судебный приказ о выселении. Другие средства массовой информации в Бразилии также утверждают, что в настоящее время она участвует в судебном процессе по делу Панамериканской школы искусств, которая предъявила ей иск в размере 4160 реалов (1015 долларов).

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Де Соуза, которая проживает в Дарио Мейра, штат Баия, отказалась от своего права на анонимность в среду, чтобы подробнее рассказать об обвинениях в телевизионном интервью. Она заявила, что не пытается вымогать деньги у футболиста, который, играя в "Пари-Сен Жермен", зарабатывает 700 тысяч евро в неделю. "С моей стороны не было никакого вымогательства. Я хочу справедливости, а не финансовой компенсации, - сказала она во время телевизионного интервью каналу SBT. - Я хочу, чтобы он заплатил за то, что сделал. Я знаю о том, что случилось со мной. Это вопрос чести".

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Триндаде признала, что ей изначально нравился Неймар и она хотела близости с ним. Футбольная мегазвезда оплатил ей за билет на самолет, чтобы привезти ее из Бразилии и поселить в парижском отеле. По словам Триндаде, все изменилось кардинально уже в гостинице. "Он был агрессивным, совершенно отличным от мальчика, которого я узнала по переписке. Поскольку я действительно хотела быть с ним, я сказала: "Хорошо, я попытаюсь справиться с этим. После поцелуев и ласки он начал меня бить... и я попросила его остановиться. Он извинился, но затем продолжал причинять мне боль", - сказала модель.

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