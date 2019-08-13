Новости

Видео: Бузова облизала тарелку и назвала себя "блокадницей" 17:05
Должник в Москве накопил миллион рублей штрафов за неоплату парковки 17:00
Видео: водитель грузовика не оплатил дорогу и тут же поплатился 17:00
В Анапе задержали подозреваемого в убийстве, скрывавшегося 26 лет 16:59
В Москве и Петербурге состоятся предпремьерные показы "Малышки зомби" 16:50
Надувные лодки и плоты нелегалов в Берлине превращают в сумочки 16:47
Эксперты: Duster может значительно подорожать 16:45
Видео: Су-27 оттеснили истребитель НАТО от самолета Шойгу 16:34
Видео: осы превратили Chevrolet Malibu в жужжащий улей 16:26
В Коммунарке обновят дорожную сеть 16:25
Путин наградил дирижера Спивакова и тренера Семина 16:25
Путин посмотрит балет в Крыму 16:18
В Совфеде прокомментировали предложение перейти на 4-дневную неделю 16:12
Беларусь и Россия интегрируют системы идентификации 16:10
Ученые назвали продукты, снижающие риск смерти от рака и болезней сердца 16:07
Опубликовано фото перенесшего инсульт Алена Делона 16:02
Представители "Барселоны" отправились в Париж за Неймаром 16:02
Disney снимет гиперреалистичный ремейк "Бэмби" 16:00
В КБР во время камнепада пострадал девятилетний мальчик 15:58
В шести районах Башкирии ввели режим ЧС из-за засухи 15:58
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в жалобе Геннадию Гудкову 15:54
С кометы Чурюмова-Герасименко взлетел неизвестный объект 15:51
Военным Канады ограничат тематику татуировок 15:49
Защиту БМП-3 усилят втрое 15:49
Фото: Алсу приняли за Бузову и заподозрили в "пластике" 15:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Какой нужен национальный стандарт для школьной формы
Какой нужен национальный стандарт для школьной формы
Эксперты назвали города, где россияне хотят купить жилье
Эксперты назвали города, где россияне хотят купить жилье
13.08.2019 16:02
Рубрика: В мире

Опубликовано фото перенесшего инсульт Алена Делона

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Эта фотография, опубликованная Аленом-Фабьеном, младшим сыном Алена Делона в своих Stories в Instagram, облетела все французские СМИ - и бумажные, и электронные.

На ней изображен сильно похудевший, но улыбающийся Ален Делон, находящийся на лечении в одной из швейцарских клиник.

Фото: Instagram.com/alainfabiendelon

"Спасибо всем за послания поддержки. Как вы видите, он чувствует себя все лучше и лучше и обнимает вас", - написал сын артиста.

О том, что легендарный французский актер перенес инсульт, стало известно только на днях. Первым об этом сообщил его старший сын Антони, подтвердив тем самым слухи о проблемах со здоровьем отца, которые появились в начале лета. Как сейчас выясняется, у Алена Делона в середине июня возникли сильные головные боли, и он обратился к врачам. Те установили, что у актера случился инсульт и, по словам Антони, "небольшое кровоизлияние в мозг".

В срочном порядке Делон был госпитализирован в крупнейший столичный госпиталь Питье-Сальпетриер, где ему была сделана операция. Три недели 83-летний актер провел в реанимационном отделении, а после того, как его состояние стабилизировалось, вернулся в Швейцарию, где проживает последние годы и имеет гражданство этой страны.

Ранее о том, что Ален Делон идет на поправку и даже "обдумывает новые творческие проекты", известила его дочь Анушка, которая находится при нем в швейцарской клинике.

В мире Европа Франция Персона: Ален Делон
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле назвали дату визита Путина во Францию
Росавиация начала проверку после жесткой посадки вертолета на Камчатке
В НАК сообщили о вербовке террористами иностранных студентов в России
Мужчина с ножом напал на прохожих в Сиднее
Крымский мост установил новый рекорд суточного трафика