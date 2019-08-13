Опубликовано фото перенесшего инсульт Алена Делона

На ней изображен сильно похудевший, но улыбающийся Ален Делон, находящийся на лечении в одной из швейцарских клиник.

Фото: Instagram.com/alainfabiendelon

"Спасибо всем за послания поддержки. Как вы видите, он чувствует себя все лучше и лучше и обнимает вас", - написал сын артиста.

О том, что легендарный французский актер перенес инсульт, стало известно только на днях. Первым об этом сообщил его старший сын Антони, подтвердив тем самым слухи о проблемах со здоровьем отца, которые появились в начале лета. Как сейчас выясняется, у Алена Делона в середине июня возникли сильные головные боли, и он обратился к врачам. Те установили, что у актера случился инсульт и, по словам Антони, "небольшое кровоизлияние в мозг".

В срочном порядке Делон был госпитализирован в крупнейший столичный госпиталь Питье-Сальпетриер, где ему была сделана операция. Три недели 83-летний актер провел в реанимационном отделении, а после того, как его состояние стабилизировалось, вернулся в Швейцарию, где проживает последние годы и имеет гражданство этой страны.

Ранее о том, что Ален Делон идет на поправку и даже "обдумывает новые творческие проекты", известила его дочь Анушка, которая находится при нем в швейцарской клинике.