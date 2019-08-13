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13.08.2019 18:12
Рубрика: Легковые авто

Посмотри мне в глаза: в Сети рассекретили фары новой Kia Optima

Текст: Евгений Костин

Ранее инсайдеры неоднократно сообщали, что Kia Optima/K5 нового поколения будет иметь более агрессивную внешность, чем актуальная версия. Kurdistan Automotive Blog опубликовал фотографию фар новинки - это первая возможность заглянуть в "глаза" седана третьей генерации.

Можно предположить, что в Kia решили сделать ставку на азиатский вкус, и именно поэтому головная оптика такая узкая: вспомните нынешние Toyota Camry, Lexus ES, последние кроссоверы Hyundai.

Фото: Пресс-служба Kia
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Внутренняя структура, насколько это можно разглядеть, представлена несколькими отдельными элементами, отсылающими к тем же Lexus или к так называемым Jewel Eye на моделях Acura. Возможно, вкупе с решёткой радиатора и бампером третье поколение Kia Optima действительно будет выглядеть по-спортивному агрессивно.

Внешность определённо подчеркнёт характер модели, у которой впервые в истории появится полный привод. Самая мощная модификация модели, Kia Optima GT, может получить мотор Theta3 мощностью около 290 л.с. Новинка будет представлена до конца 2019 года.

В настоящее время второе поколение Kia Optima предлагается в России с атмосферными моторами мощностью 150 и 188 л.с. и 245-сильным турбированным T-GDI. Купить модель можно начиная от 1 344 900 рублей.

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#Kia