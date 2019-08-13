Заявление лидера демократов в палате представителей конгресса США Стени Хойера, опубликованное им в Facebook, прошло бы в иные времена незамеченным, если бы не патологическое стремление его однопартийцев обвинить Москву во вмешательстве во внутренние дела Америки. Но когда на этом фоне не последний в вашингтонской иерархии политик посчитал своим долгом публично отчитать Россию за неподобающее, с его точки зрения, обращение с вышедшими на несанкционированные властями "прогулки" оппозиционерами, это выглядело, как минимум, непоследовательным поступком.

С точки зрения американской политической культуры Хойер нового не сказал - прозвучали традиционные клише по поводу "задержания мирных протестующих", последовало обещание, что конгресс будет "внимательно следить за происходящим", чтобы "позволить оппозиционным кандидатам участвовать в выборах". Разумеется, Хойер не стал выяснять, в какой степени следует считать мирными стихийные акции, на проведение которых организаторы не получили разрешение властей. И как бы отреагировали в его стране, если кто-то из кандидатов в конгрессмены, тем более в президенты, представив поддельные подписи умерших людей, затем в качестве доказательства своей правоты отправился не в суд, а вывел сотни людей на "прогулки" в центре Вашингтона, Нью-Йорка или Лос-Анджелеса. Впрочем, по поводу реакции на такие действия Белого дома гадать не приходится: в 2011 году мирно гулявших по улицам городов участников движения "Оккупируй Уолл-стрит" сотнями по всей Америке отправляли за решетку за куда меньшие провинности.

Призывать Хойера к сдержанности и уважению к российскому законодательству - занятие столь же бесполезное, как учить "золотых рыбок грамматике". Даже если каким-то чудом это бы удалось, "окружающий водный мир" просто не позволил бы им проявить свои способности на суше. Столь же бессмысленно убеждать американских политиков признать, что их коллеги в других странах имеют равные с ними права на критику политической системы США, в том числе, на оценку далеко не безупречных выборных процедур - с такими "крамольными" аргументами они никогда не согласятся.

Во вторник на сайте телеканала RT появилась информация о предложении правительственного аналитического центра Польши создать в странах Евросоюза национальные подразделения по борьбе с "российской дезинформацией". Под этим термином в Варшаве понимают любую негативную оценку "мейнстрима" единой Европы, не совпадающую с мнением на этот счет правящего класса. Возмущаясь якобы существующим влиянием России на внутренние процессы в государствах Старого Света, польские пропагандисты при этом считают естественными, не вызывающими осуждения, аналогичные действия коллективного Запада в отношении Кремля.

Восьмого августа в МИД РФ была вызвана временная поверенная в делах ФРГ Беата Гжески. Ей было указано на материалы телерадиокомпании Deutsche Welle, которая публиковала призывы москвичам принять участие в несогласованных акциях протеста. Такого рода тексты во внешнеполитическом ведомстве назвали попыткой вмешательства во внутренние дела России. Ранее, по словам представителя МИД Марии Захаровой, во внутренние дела нашей страны пыталось вмешаться посольство США в Москве, которое на своем сайте опубликовало маршрут, по которому собирались пройти участники незаконной акции.

Впрочем, достаточно было 13 августа заглянуть на сайт Deutsche Welle, чтобы убедиться: внушения российского Министерства иностранных дел прошли даром. Помимо репортажей о состоявшемся 10 августа митинге оппозиции, состоящих исключительно из мнений противников президента Владимира Путина, в издании дана подборка писавшей о событиях в Москве немецкой прессы. И вновь, словно по трафарету, авторы публикаций давали слово лишь тем, кого не устраивает нынешняя российская власть. Но разве регулярные выступления на страницах западных изданий лидеров радикальной российской оппозиции, призывающих сограждан к гражданскому неповиновению и жаждущих любой ценой раскачать политическую ситуацию, не есть откровенное, наглое вмешательство во внутренние дела России, не имеющее ничего общего с пресловутой свободой слова? Тем более, что площадки для таких выступлений предоставляют, прежде всего, западные СМИ, имеющие сайты на русском языке. Тогда как сторонники Кремля не имеют возможности высказать там же контраргументы и априори попадают в разряд "жандармов".

Интересно, как отреагировали в Брюсселе и Париже, если бы российские СМИ регулярно публиковали на французском языке интервью с наиболее экстремистски настроенными к Елисейскому дворцу руководителями "желтых жилетов"? Причем те бы яростно агитировали за проведение незаконных шествий, насильственное свержение власти или бойкот выборов? А ведь именно такого рода пропагандой в отношении Кремля занимаются и Deutsche Welle, и "Голос Америки", при этом утверждая, что вмешательства во внутренние дела нашей страны не происходит.

В понедельник немецкое издание Tagesspiegel написало о том, как управление образования Берлина остановило выдачу сигнальных жилетов, изготовленных одной из немецких фирм, для местных школьников. Причиной такого решения стало вовсе не качество продукции, как можно было предположить, а статья в New York Times. Ее авторы утверждали, что изготовившая жилеты фирма занималась "правовой пропагандой, управляемой из России". Однако в ходе проведенного Tagessspiegel расследования выяснилось, что вся вина фирмы, созданной тремя немцами, переехавшими в Германию из России, заключалась в том, что они размещали рекламу своей продукции в том числе на иностранных новостных порталах правого толка, имеющих большое число просмотров. Этого компромата оказалось достаточно, чтобы заподозрить хозяев предприятия в работе на Москву и отказать им в праве продавать сигнальные жилеты немецким учащимся, чтобы те могли безопасно ходить в школу.