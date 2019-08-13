Путин наградил посмертно мальчика-героя и хабаровскую учительницу

Орденом Мужества (посмертно) президент наградил одиннадцатилетнего Алексея Мартыненко. Во время пожара в детском лагере "Холдоми" 23 июля пятиклассник из Комсомольска-на-Амуре погиб, спасая девочек из горящей палатки. От ожогов он скончался в больнице.

"За смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях", - говорится в указе.

Медалью "За спасение погибавших" посмертно награждена педагог-психолог школы села Нелькан Хабаровского края Ольга Лапоникова. В ноябре 2017 года потерпел крушение пассажирский самолет Л-410. Из семи пассажиров выжила лишь трехлетняя девочка: ее спасла Лапоникова, которая сопровождала малышку и при катастрофе накрыла ее собой.