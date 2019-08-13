В Уфе потерпевшая по делу об изнасиловании в отделе полиции пришла в суд

В Кировском районном суде Уфы началось судебное заседание по скандальному делу об изнасиловании экс-дознавательницы. В этот раз потерпевшая все-таки пришла в суд вместе со своим представителем. Об этом сообщает "Интерфакс".

По данным агентства, потерпевшая отказалась общаться с журналистами. Два предыдущих заседания переносили из-за неявки в суд экс-дознавательницы.

Напомним, девушка обвинила в групповом изнасиловании троих коллег: бывших начальников ОМВД России по Уфимскому и Кармаскалинскому районам, а также экс-начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району. В отношении них возбудили уголовные дела об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Все фигурантов дела, включая потерпевшую, уволили после служебной проверки.