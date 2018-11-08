В Уфе экс-полицейским предъявили обвинение в изнасиловании коллеги

В Уфе троим бывшим сотрудникам полиции предъявлено обвинение в изнасиловании и групповом совершении насильственных действий сексуального характера в отношении коллеги. Об этом сообщили в управлении СКР по Башкирии.

По информации ведомства, в ночь на 30 октября прямо на рабочем месте трое полицейских совершили преступление против своей коллеги - 23-летней дознавательницы Уфимского райотдела полиции.

По словам старшего помощника руководителя управления СКР по Башкирии Евгения Каневского, судебно-медицинская экспертиза выявила на теле девушки характерные для этого преступления повреждения. Сейчас ведется работа с видеокамерами и другими техустройствами, которые могли зафиксировать момент преступления.

Напомним, все трое полицейских содержатся в СИЗО. Апелляционную жалобу защиты обвиняемых на постановление об аресте Верховный суд республики оставил без удовлетворения.