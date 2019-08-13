В Уфе суд над экс-полицейскими прервали из-за недомогания потерпевшей

13 августа в Кировском районном суде Уфы прервали заседание по делу об изнасиловании тремя экс-полицейскими дознавательницы из-за ее плохого самочувствия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвокатов обвиняемых.

По данным агентства, потерпевшая начала давать показания, ее допрашивал гособвинитель. Сообщается, что она читала заранее заготовленный текст, потом ей сделали замечание и попросили говорить самостоятельно. Адвокаты и суд не успели задать свои вопросы, когда девушка заявила о своем плохом самочувствии. По ее ходатайству суд прервали.

Продолжится заседание 15 августа.

Напомним, 23-летняя дознавательница заявила, что трое ее коллег изнасиловали ее в отделе полиции. Мужчин поместили в СИЗО. Сейчас все трое находятся под домашним арестом и не признают своей вины.