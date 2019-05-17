В Уфе под домашний арест отпущен третий фигурант дела об изнасиловании

Трое экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании коллеги, до 31 мая будут находиться под домашним арестом. Соответствующее решение по изменению меры пресечения третьему фигуранту уголовного дела 17 мая принял Верховный суд Башкирии.

Как сообщил "РГ" пресс-секретарь Верховного суда РБ Вадим Хабиров, защита экс-начальника РОВД по Уфимскому району подала апелляционную жалобу на решение Советского районного суда Уфы, в соответствии с которым мужчина должен был остаться в СИЗО. В результате жалобу удовлетворили, а решение суда первой инстанции отменили.

Ранее суд изменил меру пресечения двум другим фигурантам этого скандального уголовного дела. Теперь все ждут конца мая, когда дело должно уйти в суд.

Напомним, экс-полицейские обвиняются в изнасиловании 23-летней дознавательницы. Все четверо были уволены из органов после служебной проверки.