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13.08.2019 14:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Начальника полиции Омска уволили за драку в московском метро

Текст: Наталья Решетникова (Омск)

Начальник полиции Омска, полковник МВД Алексей Меркушов уволен за совершение поступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел. Как сообщает ТАСС, УМВД России по Омской области завершило служебную проверку по факту драки начальника полиции города с машинистом московского метрополитена.

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Отмечено, что проверка была назначена начальником УМВД России по Омской области. "Алексей Меркушов уволен за совершение поступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел. Обязанности начальника полиции Омска временно исполняет полковник полиции Евгений Быков", - цитирует собеседника агентство.

Ранее сообщалось, что начальник полиции по Омску Меркушов 10 июля подрался с машинистом на станции метро "Каширская" в Москве. В результате сотрудник метрополитена был госпитализирован с сотрясением головного мозга и черепно-мозговой травмой, а Меркушов задержан сотрудниками полиции, которые выявили у него признаки алкогольного опьянения. В Москву Меркушов прибыл для прохождения переподготовки в Академии управления МВД РФ, где по факту драки также проводится проверка. Начальник омской полиции уже отчислен из высшего учебного заведения.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск
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