Начальника полиции Омска уволили за драку в московском метро

Начальник полиции Омска, полковник МВД Алексей Меркушов уволен за совершение поступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел. Как сообщает ТАСС, УМВД России по Омской области завершило служебную проверку по факту драки начальника полиции города с машинистом московского метрополитена.

Отмечено, что проверка была назначена начальником УМВД России по Омской области. "Алексей Меркушов уволен за совершение поступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел. Обязанности начальника полиции Омска временно исполняет полковник полиции Евгений Быков", - цитирует собеседника агентство.

Ранее сообщалось, что начальник полиции по Омску Меркушов 10 июля подрался с машинистом на станции метро "Каширская" в Москве. В результате сотрудник метрополитена был госпитализирован с сотрясением головного мозга и черепно-мозговой травмой, а Меркушов задержан сотрудниками полиции, которые выявили у него признаки алкогольного опьянения. В Москву Меркушов прибыл для прохождения переподготовки в Академии управления МВД РФ, где по факту драки также проводится проверка. Начальник омской полиции уже отчислен из высшего учебного заведения.