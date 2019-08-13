В Кузбассе сообщили о состоянии пострадавшей от ожогов девочки

Состояние пятилетней девочки из Новокузнецка, попавшей в больницу с термическими ожогами, по-прежнему остается крайне тяжелым.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующего ожоговым отделением горбольницы №1 Новокузнецка Алексея Тузовского, врачи делают все возможное, чтобы спасти ребенка. Но пока положительной динамики нет.

Как ранее сообщала "РГ", 7 августа ребенок играл с подругами возле своего дома. В это время девятилетняя девочка стояла рядом и баловалась зажигалкой. В какой-то момент платье на самой младшей из девочек вспыхнуло. Остальные испугались и убежали, оставив пострадавшую. Она смогла добраться до калитки своего дома, и ее отец вызвал скорую помощь.

Следственные органы продолжают проверку всех обстоятельств инцидента, случившегося еще на прошлой неделе. Ситуация на личном контроле у детского омбудсмена Кемеровской области Дмитрия Кислицына.