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13.08.2019 17:32
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Власти опровергли эвакуацию жителей Неноксы

Текст: Алексей Михайлов (Архангельская область)
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

В администрации Северодвинска опровергли информацию об эвакуации жителей поселка Неноксы, неподалеку от которого находится центральный испытательный полигон ВМФ России, на котором произошел взрыв ракеты. Жителей действительно попросили выехать на некоторое время из поселка, но это не является эвакуацией и никак не связано с инцидентом.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Минобороны сообщило подробности взрыва на полигоне под Архангельском

- Нам поступило оповещение о плановых мероприятиях органов военного управления, - сообщила корреспонденту "РГ" Ксения Юдина,  начальник отдела по связям со средствами массовой информации администрации Северодвинска. - В связи с этим жителям Неноксы было предложено временно покинуть территорию села. В Неноксе это бывает регулярно, и все жители поселка знают, как поступать в данном случае.

Ксения Юдина затруднилась сообщить, о каких "мероприятиях" идет речь, поскольку "это может прокомментировать только Министерство обороны". Она отметила, что обычно жителям поселка приходится выезжать из него не более чем на несколько часов.

Фото: iStock
В Поморье не выявили радиационной угрозы после взрыва на полигоне

О решении "эвакуировать" жителей Неноксы некоторые СМИ сообщили 12 августа, связывая это с последствиями взрыва на полигоне Минобороны. Военное ведомство сообщило о взрыве 8 августа. В этот же день в Северодвинске на некоторое время радиационный уровень возрос в 16 раз, но вскоре снизился до нормального уровня. Позже в госкорпорации "Росатом" заявили, что взрыв произошел в ходе испытаний ракеты, имевшей радиоизотопный источник питания. В результате трагедии погибли пять человек.

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