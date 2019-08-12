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12.08.2019 16:36
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Погибшие под Северодвинском атомщики представлены к госнаградам

Текст: Айсель Герейханова

Погибшие в результате ЧП в Архангельской области сотрудники Российского федерального ядерного центра представлены к госнаградам. Это Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин и Владислав Яновский. Об этом на церемонии прощания с погибшими в Сарове заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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"Мы не можем их вернуть, но можем по праву ими гордиться как настоящими героями своей страны. Решением президента РФ они представлены к высоким государственным наградам", - сказал он. Запись его выступления размещена на официальном канале телевидения Сарова в Youtube.

По словам Кириенко, гибель работников ядерного центра - "это невосполнимая потеря для родных и близких, невосполнимая потеря для коллектива ядерного центра, для Росатома, для всей страны". "Сегодня мы провожаем в последний путь настоящих патриотов своей страны, настоящих героев", - добавил он.

Инцидент на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел в четверг, 8 августа.

В ночь на субботу, 10 августа госкорпорация "Росатом" сообщила, что жертвами возгорания и последующего взрыва во время испытания ракеты на морской платформе стали пять сотрудников корпорации, трое госпитализированы.

Власть Работа власти Госнаграды Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область РГ-Видео
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