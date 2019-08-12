Погибшие под Северодвинском атомщики представлены к госнаградам

Погибшие в результате ЧП в Архангельской области сотрудники Российского федерального ядерного центра представлены к госнаградам. Это Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин и Владислав Яновский. Об этом на церемонии прощания с погибшими в Сарове заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко.

"Мы не можем их вернуть, но можем по праву ими гордиться как настоящими героями своей страны. Решением президента РФ они представлены к высоким государственным наградам", - сказал он. Запись его выступления размещена на официальном канале телевидения Сарова в Youtube.

По словам Кириенко, гибель работников ядерного центра - "это невосполнимая потеря для родных и близких, невосполнимая потеря для коллектива ядерного центра, для Росатома, для всей страны". "Сегодня мы провожаем в последний путь настоящих патриотов своей страны, настоящих героев", - добавил он.

Инцидент на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел в четверг, 8 августа.

В ночь на субботу, 10 августа госкорпорация "Росатом" сообщила, что жертвами возгорания и последующего взрыва во время испытания ракеты на морской платформе стали пять сотрудников корпорации, трое госпитализированы.