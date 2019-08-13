В Крыму оценили реакцию США на визит Путина на полуостров

В Государственном совете Крыма оценили реакцию посольства США на Украине на визит президента России Владимира Путина на полуостров.

- Нам абсолютно все равно, какое мнение о визитах высших должностных лиц России, особенно президента нашей страны, выражается - что на Украине, что в посольстве США, поскольку это внутреннее дело Российской Федерации, - заявил RT депутат Госсовета Владислав Ганжара.

По мнению депутата, каждая поездка Путина в Республику Крым и Севастополь становится знаковым политическим событием, а любые спекуляции на эту тему бессмысленны и ничтожны.

- Они в очередной раз пытаются поспекулировать вопросом Крыма, заявить о незаконном характере таких визитов, - сказал Ганжара. - Но это абсолютно пустое сотрясание воздуха, поскольку Республика Крым - это часть Российской Федерации, равноправный субъект нашей страны.

Ранее посольство США на Украине назвало поездку российских чиновников в Крым во главе с президентом Путиным "неприемлемой" и "нарушающей суверенитет Украины".