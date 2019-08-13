Впервые измерена сила солнечных ударов

Специалисты американского космического агентства NASA сумели впервые тщательно измерить силу гигантской межпланетной ударной волны от Солнца и попутно открыли два вида сгустков солнечных ионов.

Исследование опубликовано в журнале Journal of Geophysical Research, а коротко его описывает Science Alert. Речь идет о гигантских межпланетных ударных волнах, которые идут от Солнца и прокатываются по всей Солнечной системе. Они известны как всплески заряженных частиц, их также называют солнечными ветрами.

До сих пор не было детального исследования этого явления, специалисты NASA провели его впервые. Анализ подтвердил, что солнечные удары состоят из частиц, передающих энергию посредством электромагнитных волн, а не посредством столкновений друг с другом.

Кстати, подобные волны излучают черные дыры и сверхновые. Солнечные ветры бывают двух типов: быстрые и медленные. Когда быстрый поток обгоняет более медленный поток, создается волна, вызывающая рябь, которая распространяется по всей Солнечной системе.

Именно эту рябь удалось зафиксировать благодаря магнитосферным многомасштабным спутникам MMS. В эксперименте были задействованы четыре таких спутника, находившихся друг от друга на расстоянии всего лишь 20 километров. Этого оказалось достаточно, чтобы зафиксировать межпланетные ударные волны, которые "промелькнули" всего за полсекунды.

Приборы быстрого плазменного исследования на борту MMS отвечали за снятие всех важных показаний. Это был набор устройств, способных измерять ионы и электроны в космосе со скоростью до шести раз в секунду.

В результате было обнаружено два сгустка ионов: один от самой ударной волны солнечного ветра, а второй - отраженный в сторону после того, как волна прошла.

Открытие поможет объяснить, как именно энергия и ускорение передаются во время этих ударов. Пока ученым удалось зафиксировать только мощные ударные волны, но существуют и более слабые и более редкие удары. Для их изучения также будут задействованы спутники MMS.

Исследование важно и для "простых" землян. Солнечные удары влияют на атмосферу Земли, тем самым влияя и на климат нашей планеты.