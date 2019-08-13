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Рубрика: Общество

Hubble заснял пару "странных светящихся существ"

Текст: Денис Передельский
Фото: ESA / Hubble & NASA, A. Evans Фото: ESA / Hubble & NASA, A. Evans
Фото: ESA / Hubble & NASA, A. Evans

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA (США) опубликовало снимок двух галактик, сближающихся под воздействием взаимного гравитационного притяжения.

Как сообщается на сайте NASA, космический телескоп Hubble заснял "пару странных светящихся существ, играющих на полученном изображении". На самом деле это две галактики, два царства миллионов и миллионов звезд.

Фото: NASA's Goddard Space Flight Center/Conceptual Image Lab
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"Этот галактический дуэт известен как UGC 2369, - сообщают исследователи. - Галактики взаимодействуют, а это означает, что взаимное гравитационное притяжение притягивает их все ближе и ближе друг к другу и искажает их формы в процессе".

На снимке можно различить тонкий мостик из газа, пыли и звезд, который соединяет две галактики. Он был сформирован, когда галактики выбрасывали материал в космос через сужающуюся пропасть между ними.

Астрофизики отмечают, что подобные взаимодействия - это обычное явление для большинства галактик. Однако их масштаб различен. Например, наш Млечный Путь в основном сталкивается с карликовыми галактиками.

Однако каждые несколько миллиардов лет может происходить и более крупное событие. Подсчитано, что для нашей галактики ближайшее из таковых произойдет примерно через четыре миллиарда лет, когда Млечный Путь столкнется со своим большим соседом - галактикой Андромеды.

Они сольются в одну галактику, уже названную Милкомедой.

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