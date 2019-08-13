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Трейлер новой игры Plants vs. Zombies слили в Сеть до официального анонса

Текст:   Богдан Бобров
13.08.2019,  
15:45
Фото: Скриншот YouTube Фото: Скриншот YouTube
Фото: Скриншот YouTube

Компания Electronic Arts решила всерьез взяться за франшизу Plants vs. Zombies. Ранее сообщалось о старте альфа-тестирования третьей части на платформе Android, теперь же в Сеть утекло видео нового еще не анонсированного ответвления от основной серии - Plants vs. Zombies Battle for Neighborville.

Полноценный анонс, скорее всего, состоится уже скоро - на международной выставке Gamescom, которая пройдет с 20 по 24 августа в немецком городе Кёльне. Исходя из представленного трейлера, пока еще не совсем ясно, к какому жанру будет относиться новая игра - геймплейных кадров слишком мало.

Возможно, это будет развитие спин-оффа Garden Warfare с некоторыми изменениями, или же разработчики сместят акценты игрового процесса на увеличение количества MOBA-элементов. Также не стоит забывать о нынешней популярности жанра "королевской битвы".

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В любом случае, стоит дождаться официальной информации, которую EA, возможно, озвучит уже на следующей неделе.

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