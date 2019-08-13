Ученые воссоздали духи Клеопатры

Исследователи из Университета в Маноа на Гавайях по древним образцам сумели воссоздать аромат духов, которыми, предположительно, пользовалась правительница Древнего Египта Клеопатра. Об этом сообщает "Газета.ru".

Еще в 2012 году археологи при раскопках в древнем египетском городе Тмуите обнаружили руины здания, в котором, вероятно, располагалось жилище торговца парфюмерией. Одно из его помещений было производственным участком, в котором изготавливали некие жидкости.

Там же археологи обнаружили амфоры и стеклянные бутылки с остатками этих жидкостей. Их запах давно выветрился. Однако был проведен химический анализ осадка, который позволил определить ингредиенты.

Основой древних духов была мирра - смола, получаемая из деревьев семейства бурзеровые. В состав также входили кардамон, оливковое масло и корица.

Исследователи передали результаты анализа экспертам по египетской парфюмерии Доре Голдсмит и Шону Кофлину, которые помогли воссоздать запахи по формулам из древнегреческих текстов.

В результате ученые получили аромат, как минимум похожий на тот, которым пользовалась сама Клеопатра VII - последняя царица эллинистического Египта из династии Птолемеев, известная своей красотой и драматической историей любви к римскому полководцу Марку Антонию.

Считается, что именно в Тмуите производились два самых популярных в древнем мире аромата - мендезианский и метопианский.

"Это была "Шанель № 5" Древнего Египта", - говорит соавтор исследования Роберт Литтман из Гавайского университета в Маноа.