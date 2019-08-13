В Киргизии уволили замглавы МВД "за предательство"

Замминистра внутренних дел Киргизии Курсана Асанова уволили "за предательство интересов" страны. Как сообщает пресс-служба ведомства, премьер Мухаммедкалый Абылгазиев уже подписал соответствующее распоряжение.

В официальном заявлении МВД Киргизии поясняется, что решение об освобождении замминистра от занимаемой должности принято "по итогам служебного расследования за предательство интересов Кыргызской милиции", а также в связи с "утерей доверия".

Асанова обвиняют в невыполнении своих обязанностей по "недопущению массовых беспорядков и обеспечению охраны общественного порядка" во время штурма резиденции бывшего главы республики Алмазбека Атамбаева.

Напомним, что именно Асанов вел переговоры с экс-главой государства, убеждая того сложить оружие и сдаться.

Киргизские спецслужбы начали операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в Кой-Таше 7 августа. На следующий день бывшего президента задержали. Он пробудет под стражей до 26 августа.