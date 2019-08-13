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13.08.2019 20:05
Рубрика: Спорт

В Шанхае стартует турнир по DOTA 2 с невероятным призовым фондом

Текст: Дмитрий Ключевский

Остаются считанные часы до начала горячо ожидаемого в геймерском сообществе и мировом киберспорте турнира по DOTA 2 - The International 2019.

О нем слышали даже далекие от киберспорта люди, ведь призовой фонд турнира поражает воображение - участники разыграют более 30 миллионов долларов.

The International - это самый престижный турнир по игре DOTA 2, который проводится с 2011 года. В этом году местом сражений станет Шанхай в период с 15 по 25 августа. Поклонники спортивных игр могут живьем или в режиме онлайн наблюдать за тем, как 18 сильнейших команд со всего мира сразятся за умопомрачительный главный приз, который уже стал абсолютным рекордом в истории киберспорта.
Число фанатов киберспорта приблизилось к миллиарду

Участников турнира выбирали на основе количества заработанных за текущий сезон очков Dota Pro Circuit (DPC), которые начисляются за участие и достижения в других турнирах, а также итогов региональных отборочных соревнований.

Первой командой, получившей прямое приглашение на The International 2019 за счет этих баллов, как и в прошлом году, стал российский коллектив Virtus.Pro, а последние региональные отборочные завершились еще 17 июля. Также в Китай приехали такие "монстры", как Team Secret (14,400), Vici Gaming (11,250), Evil Genius (6,925), Team Liquid (5,820), PSG.LGD (5,040), Fnatic (2,880), Ninjas in Pyjamas (2,620), TNC Predator (2,046), OG (1,218), Alliance (1,179), Keen Gaming (1,140), а также победители отборочных игр: Royal Never Give Up, Forward Gaming, Natus Vincere, Chaos, Mineski и Infamous.

Что касается сумасшедших сумм призовых, то парадокс заключается в том, что фонд формируют сами геймеры. Скажем, в DOTA 2 разработчики предлагают пользователям ежегодно приобретать в игровом магазине "сезонный абонемент", приуроченный к турниру, - Battle Pass, который стоит 10 долларов, и предлагает получить его обладателям эксклюзивные ценные игровые предметы. В зависимости от того, как аудитория его раскупает, вкладывает деньги в его "прокачку" и формируется сумма призовых. Кроме того, неплохую прибыль приносит продажа сувенирной продукции, билетов на турниры геймеров и рекламные вложения от инвесторов. Создателям игр турниры и чемпионаты обеспечивают стабильную прибыль, приток новой аудитории геймеров, медийную известность, в то время как обычные игроки будут получать возможность внести свой вклад в формирование колоссального денежного приза или даже когда-нибудь самому стать участником The International при должном упорстве.

Стоит упомянуть, что The International практически ежегодно ставил новые рекорды. По сравнению с первыми соревнованиями призовой фонд увеличился в 19 раз.

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