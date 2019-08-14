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Рубрика: Легковые авто

Эксперт оценил идею запрета в России старых автомобилей

Текст: Андрей Полухин
Идея запретить эксплуатацию старых автомобилей в России сложно реализуема и может принести отрицательный экологический и экономический эффект. Такое мнение высказал независимый автомобильный эксперт Александр Груздев.
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Напомним, с предложением законодательно запретить использование машин "с предельным сроком эксплуатации" к Минтрансу и Минпромторгу обратился комитет Госдумы по экономической политике и промышленности. Инициатива родилась после проведения в июле "круглого стола" по экологическим проблемам автотранспорта.

Фото: iStock
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- Первый вопрос, а как будет определяться предельный срок эксплуатации, на основании каких данных? - комментирует для "РГ" Александр Груздев. - Допустим, Mercedes-Benz W123 1980-х, а то и 1970-х годов разве плохо эксплуатируются? Разве они уже не обеспечивают безопасность? Например, в Марокко такие машины еще работают в такси и понятно, какие пробеги им приходится ежедневно наматывать.

Второе: а что будет со старыми автомобилями, которые запретят? Если инициатива возникла ради экологии, то как из автопарка удалят пусть даже миллион автомобилей? Ведь это, в частности, миллион аккумуляторных батарей, в которых содержится кислота. Это огромное количество пластика и металла. Пусть все вытекает в землю, ржавеет и гниет? Если же речь идет об утилизации, то где мы это будем делать? Или отдадим все на откуп "авторазборок", как было с программами обновления автопарка? В этом случае запрет не поможет ни экологии, ни экономике, поскольку большая доля разобранных запчастей пойдет обратно на рынок.

Фото: Пресс-служба DS.
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По мнению Александра Груздева, реальный экономический эффект от запрета старых автомобилей может оказаться отрицательным.

- Вовсе не факт, что эти машины будут заменены на новые, - отмечает эксперт. - Потому что эксплуатируют их десятки лет, как правило, из-за того, что люди не могут купить себе ничего другого. При этом очевидно, что, чем шире автопарк в стране, тем больше денег поступает в бюджет - с акцизами и налогами.

К слову, если обратиться к мировому опыту, то прямого запрета на использование старых автомобилей нет ни в одной стране, утверждает собеседник "РГ".

- Есть деление на экологические классы, есть налоговое регулирование. На некоторых рынках делается все возможное, чтобы ездить на старой машине было невыгодно. Но прямого запрета нигде нет, и вводить его, с моей точки зрения, неверно, - констатировал Александр Груздев.

Добавим, что, по данным ГИБДД, в России почти 21 млн автомобилей старше 15 лет, более 30 млн - старше 10-ти.

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#автомобили