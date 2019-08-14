Эксперт оценил идею запрета в России старых автомобилей

Идея запретить эксплуатацию старых автомобилей в России сложно реализуема и может принести отрицательный экологический и экономический эффект. Такое мнение высказал независимый автомобильный эксперт Александр Груздев.

Напомним, с предложением законодательно запретить использование машин "с предельным сроком эксплуатации" к Минтрансу и Минпромторгу обратился комитет Госдумы по экономической политике и промышленности. Инициатива родилась после проведения в июле "круглого стола" по экологическим проблемам автотранспорта.

- Первый вопрос, а как будет определяться предельный срок эксплуатации, на основании каких данных? - комментирует для "РГ" Александр Груздев. - Допустим, Mercedes-Benz W123 1980-х, а то и 1970-х годов разве плохо эксплуатируются? Разве они уже не обеспечивают безопасность? Например, в Марокко такие машины еще работают в такси и понятно, какие пробеги им приходится ежедневно наматывать.

Второе: а что будет со старыми автомобилями, которые запретят? Если инициатива возникла ради экологии, то как из автопарка удалят пусть даже миллион автомобилей? Ведь это, в частности, миллион аккумуляторных батарей, в которых содержится кислота. Это огромное количество пластика и металла. Пусть все вытекает в землю, ржавеет и гниет? Если же речь идет об утилизации, то где мы это будем делать? Или отдадим все на откуп "авторазборок", как было с программами обновления автопарка? В этом случае запрет не поможет ни экологии, ни экономике, поскольку большая доля разобранных запчастей пойдет обратно на рынок.

По мнению Александра Груздева, реальный экономический эффект от запрета старых автомобилей может оказаться отрицательным.

- Вовсе не факт, что эти машины будут заменены на новые, - отмечает эксперт. - Потому что эксплуатируют их десятки лет, как правило, из-за того, что люди не могут купить себе ничего другого. При этом очевидно, что, чем шире автопарк в стране, тем больше денег поступает в бюджет - с акцизами и налогами.

К слову, если обратиться к мировому опыту, то прямого запрета на использование старых автомобилей нет ни в одной стране, утверждает собеседник "РГ".

- Есть деление на экологические классы, есть налоговое регулирование. На некоторых рынках делается все возможное, чтобы ездить на старой машине было невыгодно. Но прямого запрета нигде нет, и вводить его, с моей точки зрения, неверно, - констатировал Александр Груздев.

Добавим, что, по данным ГИБДД, в России почти 21 млн автомобилей старше 15 лет, более 30 млн - старше 10-ти.