Новости

Представитель потерявшего сознания Дельфина рассказал о его состоянии 14:20
Портал прогнозирования погоды смоделировал мрачный сценарий для России 14:20
Лондонский университет запретил продавать говядину в столовой 14:12
Украинская автокефальная православная церковь прекратила существование 14:08
В учении "Щит Союза-2019" примут участие 12 тысяч военнослужащих Союзного государства 14:05
Легенда помогла найти место самой страшной резни кланов Шотландии 14:04
Песков сообщил новые детали разговора Путина с Трампом 14:00
Жительницу Ингушетии заподозрили в помощи террористам в Сирии 13:45
На Урале будут судить женщину, дважды наехавшую на пешеходов 13:45
Терминалы аэропорта Шереметьево свяжут поездами-шаттлами 13:43
Путин посетит Хельсинки с рабочим визитом 13:40
Видео: Магнитогорск после ливня превратился в "уральскую Венецию" 13:40
На Кубани завели дело на мужчину, разбившего голову девушке ружьем 13:39
В крупной аварии в Ленобласти погибла женщина 13:29
Новосибирские ученые нашли на Алтае уникальную погребальную лодку 13:19
В Карелии восьмилетний мальчик утонул в пожарном резервуаре 13:09
В Ростове фельдшер "скорой" пнул ногой пожилую пациентку и уехал 13:07
Видео: вежливый водитель повеселил Сеть своей изобретательностью 13:05
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев 12:35
В России подорожали семь моделей Renault 12:33
Аксенов назвал инициаторов водной блокады Крыма 12:22
XI Московская премия Urban Awards 2019 пройдет в конце ноября 12:20
Под Тверью проверят данные о нападении стаи собак на ребенка 12:19
В комитете Госдумы по транспорту оценили идею запрета старых машин 12:17
Боксер Ярд пообещал нокаутировать Ковалева 12:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Что посмотреть в кинотеатрах в августе
"РГ"-советы: Что посмотреть в кинотеатрах в августе
Как изменится материальное положение военнослужащих-контрактников
Как изменится материальное положение военнослужащих-контрактников
Почему горит тайга и как важен лес для Байкала
Почему горит тайга и как важен лес для Байкала
14.08.2019 14:04
Рубрика: Культура

Легенда помогла найти место самой страшной резни кланов Шотландии

Текст: Денис Передельский
Фото: National Trust for Scotland Фото: National Trust for Scotland
Фото: National Trust for Scotland

Британские археологи обнаружили остатки так называемой затерянной деревни в высокогорной долине Гленко, печально известной благодаря самой страшной резне кланов в истории Шотландии.

Как сообщает Live Science, это поселение фигурирует в страшной легенде о событиях 1692 года. Речь идет о настоящей резне, в результате которой пострадал клан Макдональд (MacDonald). Семейство поплатилось за отказ присягнуть королю Вильгельму III.

Фото: Ephorate of Antiquities of Corinth
Обнаружены полные артефактов гробницы микенской цивилизации

Археологи из Национального фонда Шотландии (NTS) раскопали остатки зданий "потерянной деревни" Ахтриохтан в Гленко на Шотландском нагорье. Найти их помогли не только устные сказания и старинные письменные источники, но и военная карта 1750-х годов, на которой было отмечено три высокогорных поселения.

Жители Ахтриохтана погибли в феврале 1692 года. В тот период времени в их домах квартировали правительственные солдаты из клана Кэмпбелл. Последним было приказано убить своих хозяев.

Чудом выжившие свидетели рассказали, что 38 мужчин из клана Макдональд были убиты сразу, а десятки других, включая женщин и детей, бежали в окружающие горы. Там многие погибли от холода.

Резня привела к парламентскому расследованию и отставке некоторых шотландских политических лидеров. Считается, что те события вдохновили создателей телесериала "Игры престолов" на съемку сцены "Красной свадьбы".

Археологи NTS начали свои раскопки в прошлом году. В этом году работы были сконцентрированы на руинах одного дома в Ахтриохтане, длиной около 13 метров и шириной около шести метров. Вероятно, в нем проживала большая семья.

По мнению исследователей, снаружи каменные стены этого дома, толщина которых составляла около одного метра, были покрыты дерном с травой. Это было сделано для утепления жилища, построенного в условиях сурового горного климата.

Далее археологи сосредоточат усилия на обследовании другого найденного здания, предположительно, постоялого двора.

Найдена вероятная усадьба князя Всеслава Чародея
Ирония судьбы: в Помпеи найден сундук волшебника с талисманами удачи
Культура Арт Музеи и памятники Общество Наука
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков сообщил новые детали разговора Путина с Трампом
Аксенов назвал инициаторов водной блокады Крыма
СМИ назвали принадлежность приблизившегося к борту Шойгу истребителя НАТО
Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до 40 человек
Врачи назвали опасной четырехдневную рабочую неделю