Легенда помогла найти место самой страшной резни кланов Шотландии

Британские археологи обнаружили остатки так называемой затерянной деревни в высокогорной долине Гленко, печально известной благодаря самой страшной резне кланов в истории Шотландии.

Как сообщает Live Science, это поселение фигурирует в страшной легенде о событиях 1692 года. Речь идет о настоящей резне, в результате которой пострадал клан Макдональд (MacDonald). Семейство поплатилось за отказ присягнуть королю Вильгельму III.

Археологи из Национального фонда Шотландии (NTS) раскопали остатки зданий "потерянной деревни" Ахтриохтан в Гленко на Шотландском нагорье. Найти их помогли не только устные сказания и старинные письменные источники, но и военная карта 1750-х годов, на которой было отмечено три высокогорных поселения.

Жители Ахтриохтана погибли в феврале 1692 года. В тот период времени в их домах квартировали правительственные солдаты из клана Кэмпбелл. Последним было приказано убить своих хозяев.

Чудом выжившие свидетели рассказали, что 38 мужчин из клана Макдональд были убиты сразу, а десятки других, включая женщин и детей, бежали в окружающие горы. Там многие погибли от холода.

Резня привела к парламентскому расследованию и отставке некоторых шотландских политических лидеров. Считается, что те события вдохновили создателей телесериала "Игры престолов" на съемку сцены "Красной свадьбы".

Археологи NTS начали свои раскопки в прошлом году. В этом году работы были сконцентрированы на руинах одного дома в Ахтриохтане, длиной около 13 метров и шириной около шести метров. Вероятно, в нем проживала большая семья.

По мнению исследователей, снаружи каменные стены этого дома, толщина которых составляла около одного метра, были покрыты дерном с травой. Это было сделано для утепления жилища, построенного в условиях сурового горного климата.

Далее археологи сосредоточат усилия на обследовании другого найденного здания, предположительно, постоялого двора.