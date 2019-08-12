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Рубрика: Культура

В подземелье средневекового замка нашли склад неандертальцев

Текст: Денис Передельский
Фото: Dr. Mikolaj Urbanowski of the Foundation Nature and Man Фото: Dr. Mikolaj Urbanowski of the Foundation Nature and Man
Фото: Dr. Mikolaj Urbanowski of the Foundation Nature and Man

Польские археологи при проведении раскопок в замке в Ольштыне на Краковско-Ченстоховской возвышенности неожиданно обнаружили сотни кремневых орудий, изготовленных неандертальцами около 40 тысяч лет назад.

Как сообщает Science in Poland, находка была сделана в пещере, которая была подземельем замка. В свое время это было одно из крупнейших сооружений такого типа на Краковско-Ченстоховской возвышенности. До наших дней дошли только "живописные руины с частично сохранившейся каменной башней".

Фото: pixabay.com
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Крепость расположена на разных уровнях большого холма. В районе нижнего замка и находится просторная пещера, в которой потрудились археологи.

"Оказалось, что пещера не только служила кладовой замка во время Ренессанса, - говорит глава проекта доктор Миколай Урбановский. - Ранее она использовалась неандертальцами. Свидетельством их присутствия являются обнаруженные нами инструменты: мы нашли их более 200".

По его словам, орудия относятся к периоду, когда неандертальцы (Homo sapiens neanderthalensis) жили в Европе вместе с современным человеком (Homo sapiens sapiens).

Ученые не ожидали найти в пещере кремневые орудия. Ведь их проект направлен на частичную реконструкцию замка и консервацию руин. Помимо оружия неандертальцев были совершены и другие неожиданные находки.

Фото: Meliton Tapia / INAH
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Так, исследователи обнаружили фрагмент ранее неизвестной гигантской колонны. Она поддерживала пещерный свод и верхний замок. Археологи считают, что таких колонн было несколько и их высота достигала нескольких десятков метров. Находка датирована XIII веком - периодом строительства крепости.

В прошлом году археологи обнаружили в той же пещере металлургическую печь XV века. Она использовалась для производства бронзы, о чем свидетельствуют многочисленные фрагменты этого сплава - в общей сложности археологи обнаружили несколько килограммов отходов такого производства.

Еще одной загадкой является скелет щенка собаки, обнаруженный под печью. Возможно, это следы суеверия - металлурги принесли собаку в жертву, чтобы процесс плавки был успешным.

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