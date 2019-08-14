Минпромторг прокомментировал идею запрета старых автомобилей

Минпромторг подтвердил "Российской газете", что в ведомство поступили рекомендации по вопросу вывода из оборота старых автомобилей.

"Мы высоко ценим и разделяем то внимание, которое оказывают наши коллеги из Государственной Думы решению проблем экологии. Некоторые предложения уже реализованы, например, на нормативном уровне закреплена возможность введения ограничения движения транспортных средств в зависимости от экологического класса", - уточнили в ведомстве.

В Москве, например, городские автобусы уже соответствуют стандарту Евро-5. Регионы также могут самостоятельно устанавливать налоговые ставки с учетом количества лет, прошедших с года выпуска транспортных средств.

В то же время в министерстве напоминают, что по международной практике, вывод старых машин из оборота должен осуществляется за счет применения мер экономического, технического и организационного регулирования, а также стимулирования владельцев транспортных средств на приобретение новых машин.

Среди действующих мер государственной поддержки обновления подвижного состава в ведомстве называют программу льготного автокредитования, программу льготного автолизинга, программу стимулирования спроса на газомоторную технику, программу стимулирования спроса на электротранспорт.

"Все эти меры стимулирования закупок газомоторного и электрического транспорта как раз направлены на решение такой важной задачи, как обновление городского пассажирского и коммунального транспорта крупных мегаполисов, где проблемы загрязнения воздуха, как мы знаем, сейчас стоит очень остро", - добавили в Минпромторге.

Ранее стало известно, что комитет по экономической политике и промышленности Государственной думы предложил запретить эксплуатацию транспортных средств, "достигших предельного срока эксплуатации".