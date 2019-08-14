Переговоры "Барселоны" и "ПСЖ" по Неймару не принесли результата

Встреча в Париже представителей "Барселоны" и "ПСЖ" по вопросам трансфера Неймара закончилась безрезультатно. Каталонцы предлагают обмен игроками с минимальной доплатой, парижане же хотят больше денег.

Как сообщает El Mundo Deportivo, теперь многое в этой сделке будет зависеть от встречи президентов клубов Хосепа Бортомеу и Нассера Аль-Хелаифи, которая должна состоятся за пятницу в Ливерпуле на саммите ECA, главным вопросом которого будет обсуждение реформы Лиги чемпионов, которая планируется в 2024 году.

Сообщается, что парижане согласны отдать Неймара в "Барселону" только в обмен на Фелипе Коутиньо и Нелсона Семеду, а также каталонцам нужно сделать солидную доплату, сумма которой заметно превышает возможности клуба.

"ПСЖ" между тем ждет более активных шагов от мадридского "Реала". А сам Неймар в настоящее время отдыхает в португальском Алгавре.