Под Ачинском возобновили движение поездов

В Красноярском крае возобновлено движение поездов по участку Ачинск 2 - Назарово, которое было приостановлено из-за взрывов боеприпасов на военном складе под Ачинском.

Как сообщает пресс-служба Красноярской железной дороги (КрасЖД), движение поездов возобновилось 14 августа в 16:24 по местному времени. Составы пошли по участку железной дороги Ачинск 2 - Назарово.

"Пассажирские поезда №68 Москва - Абакан, №67 Абакан - Москва, №114 Новосибирск - Абакан, №113 Абакан - Новосибирск следуют по обычному расписанию", - пояснили в железнодорожной компании.

В КрасЖД добавили, что решение об открытии движения было принято по согласованию с краевым оперативным штабом по ликвидации чрезвычайной ситуации в воинской части, расположенной в деревне Каменка.

Напомним, там произошло две серии взрывов. Первая пришлась на 5 августа, тогда пострадали 14 человек. Вторая волна взрывов прошла 9 августа, в результате пострадало 25 человек.

Движение поездов было приостановлено 12 августа из-за ЧП "в целях обеспечения безопасности перевозок пассажиров в Ачинском районе". Составы двинулись в объезд. На участке Ачинск 2 - Назарово Красноярской железной дороги находится станция Улуй.