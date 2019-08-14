Омбудсмен: Мать избитой ингушской девочки хочет вернуть ее себе

Мать девочки, перенесшей из-за жестоких побоев частичную ампутацию руки, приехала за ребенком с адвокатом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченную при главе Ингушетии по правам ребенка Зареме Чахкиевой.

Детский омбудсмен республики временно назначена законным представителем ребенка. По ее словам, родительница решила забрать дочку, при этом она потребовала оплатить им билеты в Москву.

Напомним, в начале июля ребенка госпитализировали со множеством телесных повреждений и следов от побоев. Сразу возбудили уголовное дело. Девочка воспитывалась без документов об опеке в семье тети. Женщину, обвиняемую в истязаниях племянницы, районный суд арестовал на два месяца.

В начале августа хирурги были вынуждены ампутировать ребенку часть правой руки. После этого сообщалось о положительной динамике в состоянии здоровья маленькой пациентки.