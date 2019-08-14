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14.08.2019 21:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Омбудсмен: Мать избитой ингушской девочки хочет вернуть ее себе

Текст: Роман Мерзляков

Мать девочки, перенесшей из-за жестоких побоев частичную ампутацию руки, приехала за ребенком с адвокатом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченную при главе Ингушетии по правам ребенка Зареме Чахкиевой.

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Детский омбудсмен республики временно назначена законным представителем ребенка. По ее словам, родительница решила забрать дочку, при этом она потребовала оплатить им билеты в Москву.

Напомним, в начале июля ребенка госпитализировали со множеством телесных повреждений и следов от побоев. Сразу возбудили уголовное дело. Девочка воспитывалась без документов об опеке в семье тети. Женщину, обвиняемую в истязаниях племянницы, районный суд арестовал на два месяца.

В начале августа хирурги были вынуждены ампутировать ребенку часть правой руки. После этого сообщалось о положительной динамике в состоянии здоровья маленькой пациентки.

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