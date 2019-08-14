В санатории, чей автобус попал в ДТП в Новороссийске, нашли нарушения

Анапская прокуратура выявила многочисленные нарушения федерального законодательства в деятельности санатория "Эллада" - собственника автобуса Hyundai, попавшего в страшную аварию 7 августа под Новороссийском.

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, установлено, что водителя автобуса и его коллег не ознакомили с условиями труда, а работодатель нарушил режим труда и отдыха - не вел точный учет рабочего времени. Кроме того, по записям с камеры видеонаблюдения видно, что в день аварии водитель автобуса с 3.00 до 7.30 не посещал медицинский кабинет санатория и не проходил осмотр врача.

Также обнаружены нарушения при заполнении путевых листов, в том числе и отсутствие медицинских справок о состоянии здоровья водителей. При этом медперсонал санатория внес заведомо ложные сведения в журнал регистрации предрейсовых медосмотров. Прокуратура инициировала проверку по статье 292 УК РФ (служебный подлог).

В отношении виновных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах), части 2 статьи 5.27.1 КоАП РФ (нарушение работодателем установленного порядка проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах), части 3 статьи 5.27.1 КоАП РФ (допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обязательных медицинских осмотров в начале рабочего дня (смены).

Также переданы материалы проверки для привлечения виновных к административной ответственности по части 3 статьи 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией). В адрес директора санатория "Эллада" вынесено представление с целью устранения нарушений.

Руководителю межрегионального управления государственного автодорожного надзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея направлена информация об аннулировании лицензии санатория для перевозок более восьми пассажиров автомобильным транспортом.

Напомним, в страшной аварии погибли четверо пассажиров внедорожника - женщина и трое детей. Водитель автобуса, нарушив дистанцию, врезался в автомобиль, обе машины упали в обрыв с 30-метровой высоты. Пострадали 40 человек. Виновник ДТП арестован.