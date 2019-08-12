На Кубани после ДТП с автобусом умер еще один ребенок

После автокатастрофы с участием экскурсионного автобуса под Новороссийском в больнице скончался еще один ребенок, который был в числе пассажиров. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения Краснодарского края.

Напомним, вечером 7 августа на 16-м километре трассы Новороссийск - Керчь в районе поселка Верхнебаканский столкнулись туристический автобус Hyundai (в нем находился 41 человек) и внедорожник Volkswagen Touareg, в котором было шестеро. После этого оба транспортных средства вместе с пассажирами упали в пропасть. В результате пострадали 44 человека. На месте ДТП погибли три человека, которые были пассажирами внедорожника Volkswagen Touareg, - женщина и двое ее детей.

Теперь поступило сообщение о смерти еще одного ребенка, пострадавшего в этой аварии.

"К сожалению, несмотря на все усилия врачей, продлить жизнь ребенка, доставленного в крайне тяжелом состоянии с места ДТП, удалось лишь на несколько дней, - сообщает минздрав региона. - Полученные в результате происшествия травмы оказались несовместимыми с жизнью. По информации на 12.00 по московскому времени 12 августа, после ДТП под Новороссийском из медорганизаций края выписаны 35 человек. На госпитализации в медицинских организациях края пока еще остаются восемь человек".

По факту произошедшего ДТП возбуждено уголовное дело. Также арестован водитель экскурсионного автобуса. Назначен ряд экспертиз, прокуратура региона проводит проверку обстоятельств и причин этой автокатастрофы.