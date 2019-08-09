На Кубани арестован водитель упавшего в обрыв автобуса

Приморский районный суд Новороссийска до 8 октября 2019 года заключил под стражу 41-летнего водителя экскурсионного автобуса, рухнувшего в среду вечером в обрыв районе поселка Верхнебаканский. Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Подозреваемый вез туристов из Новороссийска в Анапу, нарушил дистанцию и столкнулся с внедорожником Volkswagen Touareg. Обе машины упали с 30-метрового обрыва. В результате аварии погибли три пассажира - 40-летняя женщина и двое детей 9 и 17 лет, 44 человека госпитализировали.

Автобус Hyundai принадлежал лечебно-профилактическому санаторию "Эллада". В учреждении изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела, в том числе связанные с предоставлением услуг по перевозке пассажиров, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Следователи возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц" и пункту "б" части 2 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет".

Назначены судебная, медицинская и автотехническая экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.