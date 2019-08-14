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14.08.2019 14:50
Рубрика: Внутренняя политика

В Госдуме пояснили инициативу о запрете на старые автомобили

Текст: Айсель Герейханова
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Рекомендация отказаться от эксплуатации старых машин не касается личного автотранспорта, рассказали в Госдуме.

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Эксперт оценил идею запрета в России старых автомобилей

Заместитель председателя комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Альфия Когогина пояснила, что этот вопрос обсуждался в конце июня на круглом столе в контексте национального проекта "Экология", речь шла о проблеме чистого воздуха. В итоге были разработаны рекомендации правительству, в числе которых - повышение налогов на экологически грязные автомобили и разработка программы по ускоренной замене таких автомобилей на более современные.

"Самое главное, что речь идет только о коммерческом транспорте. О личном транспорте речь не идет. Никто не говорит о тех автомобилях, на которых граждане ездят сами, возят своих детей или рассаду на дачу" - приводит сайт Госдумы слова Когогиной.

В Минтрансе и Минпромторге уже заявили, что получили рекомендации комитета Госдумы по выводу из оборота старых автомобилей.

#автомобили