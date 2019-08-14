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14.08.2019 12:17
Рубрика: Легковые авто

В комитете Госдумы по транспорту оценили идею запрета старых машин

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

В России нельзя вводить запрет на старые автомобили. Так отозвались в комитете Госдумы по транспорту на прозвучавшее предложение своих коллег.

Как сообщает РИА Новости, члены думского комитета подчеркнули, что в регионах используется огромное количество старых автомобилей, во многих семьях они единственное средство передвижения или даже источник заработка. Поэтому с учетом сложившейся экономической ситуации нет никакой возможности лишать людей машин.

Фото: PhotoXPress.ru
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"Не с того конца к решению проблемы подошли. Надо делать новые автомобили более доступными для людей", - отметил депутат Дмитрий Ионин.

Его коллега Виталий Ефимов подчеркнул, что претензий к старым автомобилям может быть только две - экология и исправность, но последняя не зависит от количества лет машины.

Ранее в Госдуме предложили запретить автомобили, достигшие предельного срока эксплуатации, вместе с тем стимулируя россиян покупать новый транспорт.