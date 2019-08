Видео: вежливый водитель повеселил Сеть своей изобретательностью

Автомобильная пробка - не место для реверансов и вежливых улыбок. Измотанные ожиданием, опаздывающие на работу водители чертыхаются, скрипят зубами и злобно сигналят тем, кто нагло пытается втиснуться в чужой ряд.

Но пара картонок, фломастер и нестандартное мышление помогут победить пробку, ну или хотя бы сократить время пребывания в ней. Жительница Лос-Анджелеса сняла на видео водителя, умеющего выходить из трудной ситуации с улыбкой. Перестраиваясь в другой ряд, он помахал всем картонкой с надписью "Please let me in" (Пропустите меня!) и его, разумеется, пропустили.

Изобретательный водитель не сразу втиснулся в освободившийся просвет в пробке, а выбрал из кипы картонок ту, что с "Thanks" (Спасибо!).

Что ж у него еще за картонки были для остальных случаев жизни? Наверное, "Ну и ладно", "Не очень-то и хотелось", "Ладно, постою еще в пробке, ничего страшного"...